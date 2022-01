Nena Daconte: “Sufro muchísimo porque cuando compongo pienso que nunca más lo haré de nuevo”

Hay canciones que nunca pasan de moda, que se graban con fuego en la memoria colectiva y terminan formando parte de la historia. Tenía tanto que darte de Nena Daconte es una de ellas.

Y es que Mai Meneses lleva años formando parte de la cultura pop española gracias sus preciosas letras y su característico sonido pop. Y es que un tema de Nena Daconte suena a Nena Daconte. Eso es así.

Solo hay que escuchar su nueva canción Detrás de cada luz para comprobarlo. La artista madrileña ha vuelto a sus orígenes en este nuevo single, que supone el primero de una nueva etapa musical. Una era que reconoce estar disfrutando desde el primer momento que empezó a componer las canciones. Para conocer mejor los detalles de su próximo álbum, los secretos de este nuevo single y sus planes musicales de cara a este año, Mai nos ha concedido una entrevista.

Pregunta (P): Estás a punto de lanzar Detrás de cada luz, la primera canción de tu nueva etapa. Después de tantos años, ¿siguen siendo los mismos nervios?

Nena Daconte (N): Estoy muy nerviosa por estrenar la canción por ver qué le parece a la gente. Por ahora, el trocito que hemos puesto en redes, le está gustando mucho a la gente. Diría que tengo más nervios. Sobre todo ahora que es como mi vuelta. Tengo ganas de volver y hacerlo bien.

P: Es verdad que volviste hace tres años, pero te pilló por medio una pandemia.

N: Fue hace más, en 2018. Ya hace casi cuatro años. Es verdad que me fui a vivir a Dallas entre medias y luego vino la pandemia. Por ejemplo, a nivel de conciertos llevaba sin hacerlos con banda como unos seis años, entre unas cosas y otras.

P: Supongo que es como montar en bici, que nunca se olvida.

N: No, no se olvida para nada.

P: Se trata de un tema bastante optimista, ¿cómo surgió la letra?

N: La verdad es que casi todas las canciones de este disco las he compuesto en un momento en el que estaba regular. Me salió un poco a modo de terapia. Quería explicar cómo se puede ser normal si tienes una especie de sensibilidad extra. Cada estrofa habla de una cosa diferente. Luego hay unos versos que habla de todo lo que escondemos y cómo podemos seguir caminando con esas cosas escondidas. El estribillo habla de que parece que todo está pasando. Es como que la ilusión se mantiene.

Nena Daconte / Foto cedida por Subterfuge

P: ¿Era importante mandar este mensaje?

N: Sobre todo para mí. Era como una forma de decir que estaba pasando algo y eso era bueno.

P: ¿Por qué Detrás de cada luz para presentar esta nueva etapa? ¿Tienes preparado ya un álbum nuevo?

N: La verdad es que no lo pensé mucho. Era la que tenía más clara de todas las canciones. Me parecía la más directa y la más alegre. Muy optimista en el fondo. Como brillante.

P: Tiene ese sonido tan característico tuyo que la gente lo asocia a tus canciones.

N: Si, la verdad es que quería recuperar un poco el pop rock de cuando yo empecé en la música. Me surgió la oportunidad de producirlo Daniel Alcover, que ha trabajado con Dover o Pignoise, y tiene un sonido muy característico. Era un productor que tenía aprendido el sonido de Nena Daconte. Se lo había estudiado bastante. Ha quedado como un tiro la canción.

P: Se nota en el sonido que vuelves a esos orígenes.

N: Sí. A veces una se complica la vida cuando lo más sencillo es lo que mejor llega.

P: ¿En algún momento sentiste que te tenías que alejar de aquel sonido pop que definía Nena Daconte?

N: Bueno, hubo una época en la que intenté alejarme de las guitarras. Pero fue solo un disco. Luego sí que lo hecho. El single que saqué de Hojas Secas sí que fue un tema más dance. Pero realmente siempre he hecho lo mismo. Lo único que tan sencillo y contundente como ahora, que es como empecé, no lo había hecho. Yo quería volver a entenderlo todo. Escuchar la canción y que no me pesara auditivamente. Que todo se pudiese llevar al directo y sonase exactamente igual que en el disco. Para qué complicarme la vida si lo más sencillo ya funcionaba.

Nena Daconte / Foto cedida por Subterfuge

P: Es cierto que ahora el pop rock de los 2000’s está funcionando mucho. ¿Crees que vuelve a estar de moda ese sonido?

N: Es que yo de modas y de estilos entiendo poco. A mí me sale decir que no se han ido nunca realmente. Casualmente me sumo a esa tendencia, pero por una razón diferente. No por moda, sino porque era una necesidad de vestir las canciones con lo que mejor les queda. Parece que no, pero las melodías tan sencillas y dulces quedan bien con ese contraste.

P: ¿Y en qué punto está tu nuevo álbum? ¿Está terminado?

N: Está ya compuesto entero. Pero ayer venía de un concierto de Emo trap y estaba súper emocionada. Empecé a componer una canción nueva. Es verdad que siempre hay que abrirse a las últimas canciones que aparecen. A veces merecen la pena. Esta casi cerrado. Va a tener diez temas y está todo compuesto. Pertenece a una época concreta que fue cuando salimos del confinamiento. Yo exploté por ahí. Hacía tiempo que no componía y me salió del tirón el disco entero. Es lo que quiero mostrar a mi público.

P: No fuiste entonces de las que en el confinamiento se encerró a componer.

N: No. Yo en el confinamiento me quedé bloqueada. Me superaba todo lo que estaba pasando. Fue después de Filomena. Esos días que no pasaba la máquina quitanieves fue mi tope. Exploté por ahí. Se destapó el tapón de la inspiración. A veces la botella se tapa muy fuerte y cuando le da por abrirse sale por todas partes.

P: Te guías entonces por la inspiración. No eres de las que se sienta a escribir, ¿no?

N: Que va. Sufro muchísimo porque cuando compongo pienso que nunca más voy a componer. Es como un acto mágico que no voy a conseguir invocar. Tengo que esperar a que me pase algo para que mi cuerpo reaccione a una emoción que me haga escribir. Cuando pasa eso, conozco el sentimiento y sé que estoy a punto de componer una canción.

P: Tiene que ser duro por momentos en no poder componer.

N: Cuando no hay nada, no hay nada. Te tienes que aguantar un poco. Es verdad que es bueno escribir y forzarse un poco a hacer versos. Pero para mí esas canciones no valen nada. Nunca han sido buenas y siempre las descarto. Las que me gustan y hago del tirón son las que nacen de una emoción.

P: Desde que llevas las riendas de tu propia carrera no estarás tan agobiadas por los plazos, ¿no?

N: No. Ya no hay prisa para nada (risas). O sea, el tiempo es que yo voy marcando. Ahora empiezo etapa nueva con Subterfuge y tenemos todo el tiempo del mundo. Es como que no hay presión a la hora de sacar nada. Realmente el tiempo va a pasar igual.

P: Tu anterior álbum giraba en torno a la suerte, ¿este nuevo trabajo tendrá un concepto definido?

N: En este nuevo trabajo hablo sobre el concepto de despertarse. Para mí despertarse es como pasar a la conciencia más absoluta. Es ser consciente de todo lo que eres y lo que sientes. Ya no se te escapa nada. Es una forma de estar más vivo y no engañarte a ti misma.

P: ¿Es algo que te ha costado aprender?

N: Es un concepto que me viene de la inspiración en lo que veo en el arte, en la música y en todo lo que hay a mi alrededor. No solo lo he aprendido de las terapias más alternativas. Hay una frase de Antonio Vega en una de sus canciones que dice estar con un ojo abierto y otro en paz. Es como estar despierto, pero sin perder esa ilusión tan necesaria para mantenernos bien.

P: Desde que volviste en 2018 a la música, ¿podrías hacer balance de estos años?

N: Desde que he compuesto las nuevas canciones y me lo estoy tomando en serio, estoy súper ilusionada. Me siento casi como cuando estaba empezando al principio. Con ganas de que pasen cosas y hacer muchos conciertos. Quiero seguir componiendo y sacando canciones que la gente cante en los conciertos. Temas que la gente se apropie en su intimidad. Yo tengo mucho público al que les gusta canciones que no son las más conocidas. Que son esas que están en los rinconcitos de los discos. Son de mis preferidas. Este disco que voy a sacar ahora tiene como tres o cuatro de esas. Por eso quiero sacar un álbum. Porque están esos tesoros sueltos que no podrían ser un single y que tienen un mensaje más cercano. Me atrevo a decir cosas que en los otros no digo.

P: ¿Cuáles son estos tres tesoros que tienes en tu nuevo disco?

N: Hay una que se llama Casi perfecto. Otra es la que estoy componiendo, que tengo fe en ella. Y luego hay otra que se llama Mi mayor acierto.

P: Mai, has estado de concierto hace poco en Madrid ¿cómo ha sido esta vuelta a los escenarios después de tanto tiempo?

N: Fue muy guay. La gente reaccionó muy bien a todas las canciones. El repertorio lo preparamos entre el guitarrista, Sergio, y yo. Todas las canciones eran los hits. Las más conocidas que he ido cantando a lo largo de los años. Me sentí por primera vez en mucho tiempo feliz. No tenía miedo. Era como que lo había conseguido.

P: ¿Tenías miedo de volver al escenario?

N: Yo he tenido pánico escénico durante muchísimos años. Soy una persona insegura y todas las cosas que me iban comentando y diciendo me afectaban de alguna manera. Salía al escenario y no me atrevía a moverme. Era como que se me bloqueaba el cuerpo. Poco a poco. Creo que los años también hacen.

Sobre tenía Tanto que darte, la nueva versión

P: A finales de 2021 lanzaste una nueva versión de Tenía tanto que darte junto a LA LA LOVE YOU, ¿por qué grabar esta versión con ellos?

N: Me ha encantado hacerlo con ellos. Son un encanto. Hemos conectado totalmente. Yo era fan de ellos. Sobre todo por la canción de El fin del mundo. Yo bailaba ese tema. Se pusieron en contacto conmigo porque tenían una versión de Tenía tanto que darte que me querían enseñar. A partir de ahí nos conocimos y fue amor a primera vista. Teníamos un poco de miedo de no hacerle justicia a la versión original. Lo que han hecho ellos con la producción es muy guay. Le queda muy bien a la canción.

P: Han pasado quince años desde el lanzamiento de este tema, que ya forma parte de la historia del pop español, Mai, ¿has estado cansada alguna vez de cantarlo?

N: Tengo que reconocer que alguna vez me ha pasado. Pero es que me la sé hasta la saciedad. Hay canciones que son más fáciles de interpretar con los años porque siguen transmitiéndome las mismas emociones. Pero de esta he desconectado alguna vez. Pero es una canción que tengo que tocar toda la vida. Es una canción mágica. Yo la respeto desde ese punto de vista e intentaré no cogerle manía nunca porque entonces mal voy (ríe).

P: Hace cuatro años no tenias ni Instagram y ahora te vemos súper puesta en TikTok, ¿te gustan las redes sociales o las ves solo como una herramienta?

N: Tienes razón. En Instagram lo empecé en 2018 para el disco de Suerte. No sabía que empezar en un medio en el que no tenía seguidores, pero me enganché a TikTok durante un mes. Estuve viendo vídeos durante horas. La forma de grabar vídeos y yo comentando por encima me pareció bonito. Soy un poco como una profe que está explicando cómo se graba un vídeo. Poco a poco vamos subiendo. Incluso mis hijos me dicen que tengo que dejar el móvil. Estoy muy enganchada. Es verdad que tengo una cuenta secreta de TikTok en la que me gusta grabar vídeos para el recuerdo que no ve nadie.

P: El algoritmo de TikTok es muy preciso, ¿qué es lo que más te aparece a ti?

N: Yo estoy enganchada a los vídeos de ropa. No te lo pierdas. Yo veo eso y gente cantando. Pero casi todo es ropa. Tengo una verdadera obsesión.