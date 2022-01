Gonzalo Hermida podría estar en la Final del Benidorm Fest 2022 si da negativo antes de la gala

A Gonzalo Hermida no le hizo falta subirse al escenario del Benidorm Fest 2022 para proclamarse finalista del certamen. El cantante y compositor gaditano, al que le tocaba actuar la pasada noche del jueves en la segunda semifinal del evento que da la llave de Turín 2022, dio positivo en Covid-19 a solo 24 horas del arranque del festival y por lo tanto tuvo que quedarse aislado en su habitación del hotel mientras los espectadores veían su videoclip en vez de su actuación.

Pero este confinamiento sanitario, más allá de afectarle anímicamente y chafarle la ilusión de subirse a las tablas del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm, no le pasó factura en forma de puntos. El artista fue uno de los más votados por el público y el jurado en su semifinal y finalmente se clasificó para actuar —o en su caso, concursar con su videoclip— en la gran final junto a Rigoberta Bandini, Xeinn, Rayden, Chanel, Varry Brava, Blanca Paloma y Tanxugueiras.

"No tenía ningunas expectativas. Quería emocionar con el directo, pero hicimos un buen trabajo previo en el videoclip. Y eso ha conseguido emocionar a la gente. Haber pasado la pantalla me parece el mayor de los logros de mi carrera profesional. No lo había ni pensando y menos con el COVID. No tenía el mismo espacio para llegar a la gente que mis compañeros y ya no sé si estoy delirando por la fiebre", indicó el artista al respecto al resultado que obtuvo pese a no haber podido subirse al escenario.

Gonzalo Hermida - Quién lo diría (Video Oficial)

RTVE anuncia un giro inesperado en el guion

Así, al término de la gala de este jueves todo apuntaba a que el Benidorm Fest 2022 tendría una final con una baja presencial y que, junto a seis actuaciones, también habría un videoclip. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al evento, la directora de comunicación de RTVE, María Eizaguirre, hizo un anuncio que podría cambiarlo todo.

Los presentadores del Benidorm Fest junto a María Eizaguirre. / Getty Images

"Te anuncio que mañana te haremos una prueba. Si mañana das positivo, el sábado repetimos prueba", le indicó Eizaguirre a Hermida delante de los periodistas que se han trasladado hasta Benidorm para dar cobertura a las dos semifinales y la gran final del festival. "Sí por favor, os lo suplico", contestó el artista emocionándose al pensar que quizá, tal vez sí pueda subirse finalmente a las tablas del escenario de la que hasta ahora ha sido la gran cita musical del año 2022.