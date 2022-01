Shawn Mendes pospone su gira europea a 2023: estas son las nuevas fechas de Madrid, Barcelona y Bilbao

Habrá que esperar un poco más para poder disfrutar del directo de Shawn Mendes en España. El canadiense ha decidido posponer su gira Wonder: The World Tour a 2023. El artista ha cambiado su cita con el público español a los días 5, 9 y 11 de junio de 2023. Un año más tarde de lo que tenía previsto.

De este modo, la estrella canadiense seguirá acudiendo a tres ciudades españolas: Madrid, Barcelona y Bilbao. Estas son las nuevas fechas:

5 de junio de 2023 – WiZink Center de Madrid

9 de junio de 2023 – Palau Sant Jordi de Barcelona

11 de junio de 2023 – Bizkaia Arena BEC! De Bilbao

Las entradas adquiridas son válidas para las nuevas fechas

Si tienes ya tu entrada, ¡no te preocupes porque es válida para estas nuevas fechas! No tendrás que preocuparte por nada. Simplemente de cambiar en tu agenda el día que tienes la cita con Shawn.

Lo mismo pasa con el resto de conciertos que tenía planeado Shawn dar en 2022 por Europa y Reino Unido. Todas esas citas han sido pospuestas, empezando ahora en Bolonia el 31 de mayo y terminando el 1 de agosto en Dublín de 2023.

Las nuevas fechas de 'Wonder: The World Tour' / Cartel de España

El comunicado de Shawn Mendes

En sus redes sociales, junto al anuncio, Shanw ha compartido el siguiente comunicado, dejando clara la enorme tristeza que siente al tener que retrasar el tour por culpa de la pandemia:

“Lo siento mucho, no podré verlos antes- Lamentablemente, nos vimos obligados a mover las fechas de la gira del Reino Unido / UE a 2023 debido a la pandemia. La gira ahora comenzará en junio con las fechas programadas actualmente en América del Norte según lo planeado, y las nuevas fechas reprogramadas del Reino Unido / Europa se pueden encontrar en WonderTheTour.com”

Sobre Wonder: The Wold Tour

Wonder: The World Tour será la gira con la que Shawn Mendes ofrezca las canciones de su álbum Wonder en directo. Un álbum que debutó en el número 1 del Billboard Top 200. No es de extrañar que todos estén deseando disfrutar de todo este repertorio en directo.