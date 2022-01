Nena Daconte, sobre el Benidorm Fest: “Pensé en presentarme”

El Benidorm Fest se ha convertido en uno de los eventos musicales del momento. La selección española del candidato o candidata de Eurovisión 2022 está dando mucho que hablar, regalándonos grandes momentos en la televisión. Y es que RTVE ha conseguido hacer algo que llevaban años pidiendo los eurofans: un certamen que quiere encontrar la canción que pueda ganar en el festival europeo.

Desde que salió la noticia de que este año se iba a celebrar el festival, son muchos los artistas que se animaron a presentarse. Eso sí, algunos se quedaron fuera. Otros, por desgracia, no llegaron a enviar sus propuestas. Quizá, viendo la repercusión que ha tenido esta primera edición, se animen a hacerlo el año que viene.

Entre ellas se encuentra una de las voces más queridas del pop español del siglo XXI: Nena Daconte. Con motivo del lanzamiento de Detrás de cada luz, hemos podido charlar con la intérprete madrileña un rato. Además de contarnos sus planes musicales de cara a este 2022, la artista también nos ha dado su opinión sobre el Benidorm Fest. De hecho, nos ha confesado que llegó a pensar en presentarse.

Nena Daconte habla sobre el Benidorm Fest

Pregunta (P): Ahora mismo solo se habla del Benidorm Fest, ¿estás al tanto? ¿Tienes favorito o favorita?

Nena Daconte: La verdad es que mi favorita es Rigoberta Bandini. Es que me gustaba desde que escuché una de sus primeras canciones: Soledad. Me pareció brutal. Ha ido sacando canciones como muy cañeras de letras y comprometidas, que me encantan. La apuesta me parece arriesgada para Eurovisión, pero bueno. También he escuchado a Varry Brava y me gustó.

P: ¿Te ves presentándote en un futuro al Benidorm Fest?

Nena Daconte: Yo me lo pensé este año. No te lo pierdas. Yo me veía haciendo todo. Pensaba: ‘Oye, y si me apunto…’. Pero luego pensé a dónde voy. Pero, ¿por qué no? Creo que es una experiencia. Habría que quitarle a Eurovisión el estigma de que si vas da mala suerte. Para mi Eurovisión es como la Super Bowl. Tiene una audiencia espectacular y se aprovecha poco. Este año es de los primeros que veo que se le está dando un poco la vuelta en España. Es un escaparate que hay que aprovechar.