Kiko Matamoros asegura en ‘Viva la vida’ que Anabel Pantoja y Omar Sánchez han roto tras cuatro meses casados

Rotundamente sí, hay una tercera persona vinculada a Anabel Pantoja”. Así de categórico se mostraba Kiko Matamoros, en Viva la vida, al hablar de la supuesta ruptura de Anabel Pantoja y Omar Sánchez tan solo unos meses después de su boda.

Raquel Bollo aseguraba que ella desconocía todo del tema, pero defendía que era una mujer joven con todo el derecho a separarse si lo veía oportuno.

“No tiene nada que ver el clima, no tiene nada que ver Pozo Izquierdo, no tiene nada que ver Omar porque su comportamiento lo ha conocido y su forma de ser durante muchísimo tiempo para saber si quería estar con él, si quería casarse o si no se quería casar”, añadía el colaborador.

Una tercera persona

“Tiene que ver un señor que se ha cruzado en la vida de Anabel Pantoja por el que ha perdido la cabeza y ha decidido destruir la relación que tenía con Omar a pesar el escándalo que supone, en las circunstancias que se produce, con una boda hace tres o cuatro meses en la que ella tiene ya clarito que su relación no va a ir muy lejos”, seguía informando para asombro de la presentadora.

“Su vida cambió mucho, se junta con un grupo de gente aquí en Madrid, se junta con gente de Instagram, nuevos amigos. A raíz de la pandemia se empieza a hacer más conocida, sobre todo en el mundo de Instagram, y se junta con otra gente, ha conocido a gente nueva. Yo creo que ella sabía que su relación no iba a ningún lado, pero pensaba que la boda podría arreglarlo y ha cometido un error”, opinaba Alejandra Rubio.

Su primo Kiko Rivera, que entró por video llamada en Secret Story, mostró su asombro por la noticia y deseó que no fuera verdad. Ahora llegan las especulaciones y los desmentidos.

Anabel no ha confirmado ruptura, pero tampoco la ha desmentido. Lo que sí ha hecho es aclarar que esa tercera persona de la que se habla no es su entrenador personal y que ese no es el problema que hay con su marido.

Primeras reacciones

“Después de todas las informaciones dadas, me veo obligada para no perjudicar a terceras personas que tienen familia, trabajo y vida y no tienen nada que ver en esto. Mi entrenador e íntimo amigo es @javiipantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente. Sin ser una tercera persona ya que no existe. Pido respeto para todos, gracias”, escribía en sus stories.

Por su parte, Omar Sánchez, publicaba una foto de su boda rodeado por sus amigos con una única frase: “Soy afortunado de tenerlos”. Su amigo Alejandro Albalá aseguró que Anabel le había pedido un tiempo pero no pensaba que fuera por una tercera persona y desmintió que él tuviera algo con Alexia Rivas que fue a visitarle hace una semana.

De momento ella se aloja en un hotel y él en la casa de ambos en su pueblo. Este lunes tarde, Anabel reaparecerá en Sálvame y veremos si aclara o no este tema. De momento, Joaquín Prat ha informado en El programa de Ana Rosa, que la sobrina de Isabel Pantoja va a confirmar su divorcio hoy.