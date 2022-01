Janet Jackson habla sobre su polémica actuación en el Super Bowl con Justin Timberlake

Han pasado casi 20 años, pero como canta Rigoberta Bandini, no sabemos por qué dan tanto miedo las tetas. En la Super Bowl de 2004, delante de una audiencia millonaria, Justin Timberlake protagonizó uno de los escándalos más grandes de la música reciente, destapando uno de los pechos de su compañera de actuación durante el intermedio, Janet Jackson.

Mientras estaban cantando Rock Your Body, uno de los temas más conocidos del artista presente en su disco Justified, rompió parte de la ropa de Jackson y uno de sus pechos quedó al descubierto. Los dos últimos versos de la canción no pudieron verse de forma más literal: 'Hagamos una apuesta, porque yo apuesto a que te tendré desnuda al final de esta canción'.

El cantante pidió perdón por este desagradable momento hace tan solo unos meses, usando sus redes sociales. "Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fallé con ellas", continúa.

SUPER BOWL 38 (XXXVIII) 2004 HALFTIME SHOW FULL - JANET JACKSON, JESSICA SIMPSON, JUSTIN TIMBERLAKE

Ahora, ha sido la hermana de Michael Jackson la que ha hablado, por primera vez públicamente, de este acontecimiento. Lo ha hecho en el documental sobre su trayectoria, que se ha estrenado en Estados Unidos. "Honestamente, todo esto fue desproporcionado", dijo Jackson sobre el incidente. "Y, por supuesto, fue un accidente que no debería haber ocurrido, pero todos están buscando a alguien a quien culpar y eso tiene que terminar. Justin y yo somos muy buenos amigos y siempre seremos muy buenos amigos", agregó.

En su documental, Janet recordó haber hablado con Justin una vez justo después de la Super Bowl. "Él dijo: 'No sé si debo salir y hacer una declaración'. Le dije: 'Escucha, no quiero ningún drama para ti. Me están apuntando todo esto a mí. Si yo fuera tú, no diría nada'", contó la cantante.

El nipplegate se convirtió en un escándalo internacional. Después de finalizar el partido, comenzó un aluvión de críticas sin precedentes que desembocó en un enorme goteo de pérdidas de contratos para la víctima del accidente. Para Janet Jackson. Pero no así para Justin Timberlake. El incidente generó más de 500.000 quejas y multas por indecencia y los ejecutivos de televisión y muchos espectadores culparon a Janet, mientras que Justin calificó el momento como un "mal funcionamiento del vestuario".

Jackson cargó con la mayor parte de la culpa, por lo que tuvo que ofrecer una disculpa pública. "No era mi intención que llegara tan lejos como llegó. Me disculpo con cualquiera que se haya ofendido, incluida la audiencia, MTV, CBS y la NFL", tuvo que decir públicamente.

La primera parte del documental Janet Jackson se estrenó el viernes por la noche. Ambas partes cubren su carrera de varias décadas, su crecimiento con sus hermanos mientras que ellos se elevaron a la fama con The Jackson Five y la complicada dinámica familiar con su padre, Joe Jackson, como manager.