The Weeknd, Lady Gaga o Don Diablo son algunos de los artistas que han envejecido antes por la música

Que un artista se convierta en un anciano en el videoclip de algunas de sus canciones, no es ninguna novedad en la música. En numerosas ocasiones, hemos visto en varios videoclips a nuestros artistas favoritos envejecer muy rápido. ¿A qué se debe normalmente?

La simbología del envejecimiento viene de la mano del tiempo y los artistas usan esta temática en la gran mayoría de su música. Sino que se lo digan a The Weeknd, que es el caso más reciente con Gasoline, incluida en su nuevo disco Dawn FM. Pero no ha sido el único. Estos son los demás artistas que han seguido la estética del envejecimiento en sus videoclips:

1. The Weeknd - Gasoline

The Weeknd nos sorprendía a principios de enero de 2022 con el lanzamiento de su nuevo disco,. Dawn FM. Desde ese momento, el canadiense solo se limitaba a publicar videoclips de algunas de las canciones del álbum. Una que llamó mucho la atención fue Gasoline, donde Abel Tesfaye lucha contra su versión anciana. ¿Querrá simbolizar los duros golpes de la vida y que te persiguen hasta el resto de tus días?

2. Lady Gaga - Upper West Side 2063

En 2013, Lady Gaga presentó en Saturday Night Live una versión suya de anciana para la obra teatral Upper West Side 2063. La estadounidense se interpretaba a sí misma como anciana tras su larga carrera musical. Kenan Thompson llega al hogar de la artista y no la reconoce. Entonces ella hace todo lo posible para que el hombre intente recordarla.

3. Don Diablo - Back To Life

Don Diablo, uno de los referentes de la música electrónica, también se unió al clan de los envejecidos antes de tiempo. En 2014, el artista lanzó Back To Life junto a un videoclip donde aparece el DJ en su versión anciana. Empieza a recordar sus momentos cuando era de joven Don Diablo. Por lo que vuelve a recrear esos momentos dando un concierto de electrónica pura.

4. Tones and I - Dance Monkey

Tones and I también se atrevió a envejecer antes de tiempo en 2019 con Dance Monkey, un tema que llegó a lo alto de las listas de éxito. Y eso que la australiana contó a LOS40 que la canción solo fue escrita para que sus amigos la escucharan. "Ni si quiera creía que podía alcanzar algo así en Australia, mucho menos en el resto del mundo. Es una locura", expresó.

5. Katy Perry - The One That Got Away

Con The One That Got Away llegó la versión anciana de Katy Perry. Aquí, la cantante quiso interpretar a una anciana que recuerda con nostalgia una relación amorosa con un pintor, pero que después de una discusión tuvo un accidente y murió.

6. Niall Horan y Louis Tomlinson - Best Song Ever

Niall Horan y Louis Tomlinson también envejecieron unos cuantos añitos para el videoclip de Best Song Ever de One Direction. En 2013, el grupo nos sorprendía con este divertido clip en el que Niall y Louis interpretaban a unas magnates de Hollywood. ¡Como para olvidarse de ellos!

7. Lil Nas X - Holiday

En 2020, el rapero Lil Nas X nos regalaba su mejor versión de anciano en el videoclip de Holiday, su single que nos contaba cómo iban a ser las navidades dentro de 200 años. Está claro que el artista no iba a perder su esencia sensual e innovador en el clip...