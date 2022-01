Zzoilo: del éxito de ‘Mon Amour (Remix)’ a su día en México con Danna Paola

Desde que Mon Amour (Remix) se convirtiese en un hit mundial, Zzoilo no ha parado de hacer y sacar música. Está aprovechando el momento al máximo, postulándose como la revelación definitiva de nuestra industria. Ahora, su nuevo single, A punto de sal, cuenta con la colaboración de Fabbio y el artista está convencido de que podría petarlo en las plataformas de streaming. Sobre la canción, el éxito de Mon Amour y sus días en México ha hablado con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Su día en México con Danna Paola

"Estuvimos en México con Danna Paola y fue genial. Nos invitó a comer y estuvimos grabando. La verdad que fue muy, muy guay. Ella está muy centrada en su música y en el proyecto que quiere hacer. La vi feliz con el equipo que tiene ahora. Está preparando su nueva movida".

Videoclip oficial de 'Starsky & Hutch'

El origen nostálgico 'Starsky & Hutch'

"A mi padre le encantaba Starsky & Hutch y cuando era pequeñito me ponía la serie. Luego salió la película en 2002 y más tarde un videojuego, uno que era malísimo. Ibas en un coche y tenías que disparar a los malos. Me encantaba. Y cuando me vine a Madrid, y ya estaba lejos de mi padre y de mi madre, me acordé de Starsky & Hutch. Me recordó a mi casa y así salió la canción".

'Mon Amour', nº1 de LOS40 Global Show

"Cada vez que me despierto, me miro al espejo, me lavo la cara y tengo que decir: te está pasando esto. Hay veces que me cuesta un montón ser consciente de todo porque es muy grande. La mayor flipada que me ha pasado con Mon Amor fue estar cantando en LOS40 Music Awards y tener delante a Dani Martín, que es mi ídolo. Lo tenía enfrente cantando y levantado".

'A punto de sal', su canción con Fabbio

"A punto de sal salió un día que Fabbio y yo estábamos en casa de unos amigos. Cojimos la guitarra y salió la melodía con facilidad. La grabamos con el móvil y nos olvidamos de eso. Dos meses después me llamó Fabio y me dijo: ‘hermano, esto es un hit. Tenemos que hacerlo".

Si quieres ver la entrevista completa de Zzoilo en LOS40 Global Show…¡dale al play!