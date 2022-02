Mercadona vuelve a retirar uno de sus productos e indigna a los clientes: “¿Ahora qué hago yo?”

Mercadona se ha convertido en uno de los supermercados más conocidos de España. Su instalación en Portugal también ha demostrado que su intención es la de expandir este éxito.

Y es que el nombre de esta cadena de supermercados de Juan Roig aparece en las portadas de los medios y en las redes sociales casi a diario. Ya sea por algún producto novedoso o retirado, siempre consigue revolucionar a sus clientes.

Sin ir más lejos, hace unos días indignó a sus clientes después de que desapareciese de sus estanterías el formato grande de su famoso hummus. Pero ahí no ha acabado la cosa. Ahora Mercadona ha dejado de vender su té de vainilla y caramelo.

@Mercadona qué ha pasado con el Té con esencia de vainilla y caramelo? Llevo varias semanas pasando por Mercadona y no lo encuentro. pic.twitter.com/722yZ2sztq — KIRIL (@KIRIL50849135) January 16, 2022

QUE NO VAS A REPONER EL TE DE VAINILLA Y CARAMELO EN EL MERCADONA?!?!? estoy decepcionada — (・・?) (@dixeypixey) January 18, 2022

@Mercadona ya no tenéis el té de vainilla y caramelo? Llevo tiempo sin encontrarlo... — Rakel (@Magnolia207) January 14, 2022

Esta noticia ha revolucionado a los seguidores del supermercado, ya que el producto contaba con un público fiel muy amplio. "Me habéis decepcionado. Me habéis quitado el té de vainilla y caramelo de vuestras tiendas. Ahora qué hago yo????? Decidme???? Donde lo consigo????", dice @Melkad0nas.

Lo cierto es que ya desde mediados de diciembre algunos usuarios comenzaron a preguntar en redes sociales si iban a reponer el producto, ya que no lo encontraban en ninguna de sus tiendas. Pero no ha sido hasta ahora cuando muchos de estos clientes se han dado cuenta de que no ha sido nada temporal, sino indefinido (o eso parece).

"Sentimos indicarte que ya no lo tenemos a la venta. No obstante, tenemos en cuenta tus comentarios y lo compartimos con los responsables. Un saludo", dice la cuenta oficial de Mercadona a Twitter en respuesta a una seguidora que preguntaba por esta retirada.

Como mencionamos en líneas anteriores, no es la primera vez que Mercadona arrasa en las redes sociales. Ya sea por su crema de avellanas, sus chicles adelgazantes, su línea de cosméticos o su berlina de chocolate blanco, la empresa de Juan Roig acaba en boca de todos.

No obstante, también ha recibido varias críticas por estas retiradas repentinas de sus productos que acaban cambiando, incluso, la rutina de muchos de sus clientes, ya que los usan a diario. De momento parece que su té de vainilla y caramelo no volverá a sus estanterías. Aunque, ¿quién sabe? Quizás escuchen las peticiones de sus clientes y acaben obedeciéndolos.

Y tú, ¿cuál es tu producto favorito de Mercadona?