Mercadona retira uno de sus productos estrella y sus clientes reaccionan

No hay duda de que Mercadona se ha convertido en uno de los supermercados que más impacto han generado, sobre todo, en las redes sociales. Todas y cada una de sus novedades han revolucionado a los usuarios de todas partes del país, agotando así las existencias de cualquiera de sus locales.

Pero hay productos que desaparecen misteriosamente y que, ni siquiera, la empresa de Juan Roig da explicaciones al respecto. Y sí, lo ha vuelto a hacer.

Uno de sus productos estrella ha desaparecido de las estanterías de los Mercadonas de todo el país. Sus clientes se han echado las manos a la cabeza y están suplicando que vuelvan a incluirlo en su catálogo. Es, nada más y nada menos, que la tarrina grande de hummus clásico.

Aunque aún se sigue vendiendo la de 240 gramos, la del formato de 480 gramos era el salvavidas de muchos de los clientes que adoran esta pasta, crema o puré.

Su desaparición de las estanterías de los supermercados ha dejado muy confusos a los usuarios. ¿Por qué la tarrina grande desaparece pero la pequeña no? "No hablo mucho de ello, porque sé que no le importa a mucha gente, pero el día en que dejaron de vender el paquete grande de hummus en el Mercadona una parte de mí se rompió", dice una seguidora. "Lo absurdo que es que quiten el bote grande de hummus del Mercadona", añade otra. De momento no hay novedades al respecto.

Si hay algo que caracteriza a la cadena de supermercados de Roig es su capacidad de innovación. So ncada vez más los productos de todas las variedades los que ocupan sus estanterías. De hecho, en relación a esta pasta de garbanzos, cuenta también con otras versiones que han triunfado entre sus clientes. Encontramos hummus con pimiento del piquillo asado, hummus de aguacate y hummus con olivas de Kalamata. En esta misma sección también encontramos la famosa salsa griega Tsatsiki, elaborada con yogur griego, pepino, hierbabuena , aceite de oliva y ajo, entre otros ingredientes. Su guacamole es otro de sus productos estrella.

Mercadona siempre consigue conquistar las redes sociales con sus nuevos lanzamientos. En los últimos días ha sido noticia la venta de los tests de antígenos por dos euros en Portugal. ¿Tardarán en aterrizar en España? Tendremos que esperar para saberlo.