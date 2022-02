Rafa desvela la primera pista de Adrián en ‘Secret Story’ y se abre una guerra entre ellos

Secret Story es un concurso de convivencia, pero también de juego de investigación, el de adivinar los secretos de todos tus compañeros para hacerte con el máximo de esferas y la posibilidad de ganar los 50.000 euros que esconde una de ellas.

El domingo, el programa les dio la oportunidad de conseguir una nueva pista. Tenían que demostrar su resistencia física colgándose de unas escaleras. Rafa fue el que más aguantó y con ello se llevó el privilegio de elegir el compañero del que quería conocer una nueva pista.

La semana pasada era el propio Rafa, junto a Alatzne, el que decidía que la pista que querían conocer era la de Brenda. Vimos un símbolo de restauración de un cuchillo y un tenedor. En esta ocasión, quiso conocer la pista de Adrián.

La pista de Adrián

La imagen que vimos en esta ocasión era la de una cabeza con una máscara con nariz larga. Ni el propio Adrián entendía la pista, o eso quiso hacer ver. Alguno hizo referencia a Pinocho y las mentiras.

Ya se han abierto las apuestas en redes y alguno se ha lanzado a intentar averiguar su secreto.

Rafa confesó que la pista no le había ayudado a descubrir su secreto, “me ha despistado totalmente”. Y cuando Toñi Moreno le preguntó por qué había elegido a Adrián para desvelar su pista no lo ha dudado: “Ya veníamos sospechando que algún día iba a estallar y ha sido esta mañana y por eso, básicamente. Él decía que estaba como una olla a presión, nos imaginábamos que estallaría un día de estos, ha coincidido que ha sido esta mañana y por eso se lo he dado a él. A ver si estalla más a menudo”.

Rivalidad en la casa

“Mis padres me enseñaron con qué personas invertir mi tiempo y con cuáles no y me he dado cuenta de que estaba intentando invertir mi tiempo en una persona que no merece mi tiempo”, rebatía Adrián sobre el regalo que le había hecho Rafa.

Parece que la relación entre Rafa y Adrián no tiene buen camino, aunque este tipo de programas ya nos han demostrado en más de una ocasión, que las relaciones pueden cambiar mucho durante el encierro.