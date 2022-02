Adele cancela su actuación en directo en los Brits según The Sun

Adele protagonizó la pasada semana una de las noticias más dolorosas de la actualidad musical. La cantante, bañada en lágrimas, grababa un vídeo en el que confirmaba que suspendía el inicio de su 'residencia' en Las Vegas. Unos días después, la situación se ha complicado y según The Sun, la británica ha cancelado su actuación en directo en los Brits.

"Tratamos de hacer absolutamente todo lo que pudimos para tenerlo listo a tiempo para ustedes, pero nos destrozaron los retrasos en las entregas. Mi show no está listo. La mitad de mi equipo contrajo COVID-19, todavía lo tienen, y ha sido imposible terminar el espectáculo. Y no les puedo ofrecer lo que tengo ahora. Y estoy destrozada, destrozada. Lo siento. Siento que tenga que ser tan a último momento. Estuvimos más de 30 horas despiertos tratando de ver la forma... Nos quedamos sin tiempo. Estoy muy angustiada y me da mucha vergüenza. Me disculpo con todos los que han viajado. Lo siento muchísimo. Vamos a reprogramar las fechas, lo haremos ahora mismo, y voy a terminar mi show y lo voy a llevar al nivel que tiene que tener. Lo siento. Ha sido imposible" confesaba en su día la solista.

Y no parece que sea la última suspensión en la agenda de Adele. Como decíamos, todos los rotativos británicos se han hecho eco de la cancelación de su actuación en los premios Brit que se celebrarán en el O2 Arena de Londres el próximo 8 de febrero.

Siempre según esta fuente, Sam Smith o Dua Lipa serían los nombres con los que la organización estaría intentando llenar el hueco dejado por Adele. La industria británica que organiza estos galardones también está intentando que Adele participe en la ceremonia de entrega aunque sea con una actuación pregrabada en vídeo o incluso por conexión por vídeo: "Están hablando con su equipo para ver si puede aparecer por vídeo. Es un gran dolor de cabeza, pero quieren que se involucre de cualquier manera en que ella esté de acuerdo".

Porque el trasfondo de toda esta situación sería una crisis sentimental entre la cantante y su pareja Rich Paul. Adele habría necesitado el apoyo de su pareja en un momento de crisis que no habría podido estar con ella en la cuenta atrás del montaje de su show en Las Vegas.

El New York Daily Mail ha asegurado que una fuente cercana a la artista confirma los problemas de la relación: "Hay problemas en el paraíso. Ese es el motivo por el que ella no puede actuar. Le molestó que él no pudiera estar allí con ella cuando las cosas comenzaron a desmoronarse con su espectáculo y eso dificultó las cosas para ambos".

"A pesar de que el conjunto costó millones, Adele no estaba contenta con el resultado y le dejó muy claros sus sentimientos", añadía la diseñadora de la escenografía de la cantante, Esmeralda Devlin, a The Sun. "Ella necesitaba a su chico allí, pero él no podía porque también tiene su propia carrera ocupada. Fue un momento muy emotivo y estresante para ella. Ahora están pasando un tiempo juntos para tratar de salvar las cosas. Realmente se gustan, pero han sido unas semanas difíciles" explicaba esta fuente.