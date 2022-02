Disney destrona a Adele: ‘We Don't Talk About Bruno’ se convierte en número 1 en EEUU

No se habla de Bruno, no, no, no… bueno, sí. Sí se habla de Bruno. Y tanto. Y es que la canción de la última película de Disney ha hecho historia. El tema de Encanto se ha convertido en todo un hit, consiguiendo un logro que la factoría del famoso ratón no conseguía desde 1993: ser número 1 en la lista Billboard.

Tras varias semanas escalando puestos y sonando en todas partes, este lunes, 31 de enero, We don’t Talk About Bruno suena desde lo más alto de la prestigiosa lista estadounidense.

La canción, interpretada por arolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero y Stephanie Beatriz ha subido una posición esta semana y ha escalado a lo más alto. El tema, compuesto por Lil-Manuel Miranda, ha sido toda una revolución, llegando a superar a Let It Go de Frozen en este chart.

De hecho, tenemos que irnos a 1993 para ver la última canción de una película Disney que consiguió sonar desde lo más alto de la lista. Se trata de A Whole New World (Un Mundo Ideal en español) de la película Aladdin. La canción, intepretada por Peabi Bryson y Regina Belle, estuvo en lo alto de la lista el 6 de marzo de ese año.

De este modo, Disney ha destronado a Adele, quien llevaba diez semanas sonando desde lo más alto con Easy On Me.

El tema de Encanto lleva cinco semanas en la lista y debutó en el número 50 de la lista el 8 de enero. Aunque la canción se estrenó en noviembre, cuando la cinta llegó a los cines de todo el mundo, no fue hasta diciembre cuando empezó a sonar en bucle. Y es que el estreno de la película en la plataforma Disney + le dio el impulso que necesitaba.

De momento no sabemos si el tema finalmente se colará en los Oscar como mejor canción original. Y es que Disney ya presentó en noviembre la canción Dos Oruguitas para la preselección. Es verdad que desde hace años, los famosos premios de cine permiten presentar dos canciones por película. De este modo, We Don’t Talk About Bruno podría colarse entre los nominados.