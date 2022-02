Kanye West tendrá que vacunarse si quiere dar conciertos en Australia

Australia no quiere otro 'caso Djokovic'. El país lo tiene muy claro y Kanye West está ya avisado de lo más importante: si el cantante quiere dar conciertos en tierras australianas, antes deberá de estar vacunado. Pero el rapero no se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado si lo está o no. Aunque se deduce que no, ya que en julio de 2020 Kanye dijo a la revista Forbes que la vacuna contra la COVID-19 "es la marca de la bestia".

Ahora, el gobierno se ha enterado de que West planea una gira de conciertos por su país para el próximo marzo de este año. Por eso, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha sido claro en la advertencia que ha lanzado el pasado 29 de enero en una rueda de prensa: "Las normas dictan que hay que contar con la pauta completa de vacunación", recordaba el primer ministro. "Las normas se aplican a todos, como se ha podido ver recientemente. No importa quién eres, son las normas. Si sigues las normas, puedes venir. Si no las sigues, no puedes", sentenció.

Está claro que Australia no quiere lidiar con otro problema de este tipo, ya que hasta hace poco ha tenido suficiente con Novak Djokovic, quien fue deportado y no pudo participar en el Open de Australia por no haber acatado las normas.

Kanye West no se ha pronunciado al respecto

Asimismo, según recoge Billboard, el ministro federal de Comercio y Turismo, Dan Tehan, ha señalado que la solicitud de visa del intérprete debe de ser aprobada por el ministro de Inmigración, Alex Hawke. Y ha afirmado que la solicitud será examinada como las demás que se hacen. "Puedo asegurarles a todos, a todos los australianos, que se analizará de manera diligente. Y, como todas las solicitudes de visa, la solicitud deberá cumplir con las reglas y protocolos australianos para que se apruebe esa visa", ha declarado.

Como hemos dicho antes, el cantante no se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado su posible gira por Australia. Pero sí ha anunciado nueva música: el próximo 22 de febrero llegará DONDA 2, su nuevo disco. Por ahora, habrá que seguir esperando la respuesta del rapero y ver si cumple con las normativas del país australiano.