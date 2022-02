Elísabet Benavent ya ha terminado su próxima historia: “Necesitaba salirme de ciertos parámetros y jugar”

“Hace un rato que terminé de escribir mi último libro y lo cierto es que no sé cómo sentirme”. Buena noticia que compartía Elísabet Benavent que anuncia que pronto podremos leer su próxima novela, la que tomará el testigo de El arte de engañar al karma.

“Aliviada, porque la historia que tanto tiempo he tardado en construir (muchos, muchos años rondándome por la cabeza hasta coger forma), por fin brotó. Y dentro de plazo, con margen para correcciones”, añadía sobre su nueva historia.

Y lo que a muchos les ha producido mucha alegría, porque hay muchos adictos a sus novelas, para ella tiene un sabor más agridulce. “Triste, porque les cogí mucho cariño en este tiempo, a ella, con tantas ganas de hacer y ser, a él, con sus labios de pan bao”, explicaba. Y no es el único sentimiento. “Asustada. Como siempre en este punto… pero un poquito más”, añadía.

Algo distinto

Se vienen cambios, lo ha confesado ella. “Mi próxima novela es, en muchos aspectos, muy diferente a mis libros anteriores. Necesitaba salirme de ciertos parámetros y jugar, probar, retarme, seguir aprendiendo. Esta novela es un salto en algunas cosas, un baile en otras, un acto de fe en un puñado. Una historia, al fin y al cabo, en la que creí, porque podía ser bella”, aseguraba.

Pero que nadie se asuste porque, pese a los cambios, todo apunta a que volveremos a tener una de esas historias de amor, de mujeres empoderadas y de realidades a las que nos tiene acostumbrados. “A pesar de todas las diferencias, no deja de ser una de mis historias y espero haber dejado en cada página la rúbrica de la escritora en la que me han convertido la experiencia, los años y vosotr@s”, admitía.

“Que mañana nos pille siempre distintos, familia, aunque sea solo un poco, que para ser quienes fuimos ya está el ayer. Aprendamos. Crezcamos. Divirtámonos. Hagamos aquello que siempre quisimos hacer por el placer de hacerlo. Mañana empiezo con las correcciones. Esta noche voy a descansar. Muy pronto… título y fecha de publicación”, escribía antes de acostarse con los deberes hechos.

“Las flores, por cierto, son el regalo de mis amigas Marina y Laura, que acertaron hasta el día en el que iba a terminar el libro, las rapazas”, añadía sobre sus amigas, uno de sus pilares más importantes.

“Al principio decía que no sé cómo sentirme y ¿sabéis? No es verdad. Hoy me siento afortunada”, terminaba reconociendo.