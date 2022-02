Álvaro le confiesa sus sentimientos a Carmen en ‘Secret Story’ y la casa opina de esta historia

Álvaro fue un revulsivo desde que entró en la casa de Secret Story. Para empezar, el covid hizo que llegara al programa unos días después que sus compañeros. Su entrada fue muy polémica y no todo el mundo entendió la actitud de una persona que llegaba dejando claro que él era un jugador al que no le importaba pasar por encima de nadie.

Tal vez por eso, ahora haya ciertas desconfianzas hacia él. Y más si hablamos de un enamoramiento express. Desde bien pronto empezó a confesar ciertos sentimientos por Carmen que fueron subiendo de intensidad cada día. Llegó a decir que no podría soportar que ella se marchase y que, antes, prefería irse él.

Poco a poco fue compartiendo ese sentir con algunos de sus compañeros de la casa, excepto con los que se supone que son sus amigos más cercanos. Pero en una casa tan pequeña con todos encerrados, es difícil ocultar algo y, finalmente, Carmen empezó a sospechar.

Comentó sus elucubraciones con Rafa y ambos llegaron a la conclusión de que Álvaro se había enamorado –o como ella matizó, ilusionado- de Carmen.

Llega la conversación

Al final, ha sido el propio Álvaro el que ha querido confesarle a la cordobesa lo que estaba sucediendo, siguiendo el consejo de Rafa que se acercó a él para decirle que sabía lo que estaba sucediendo. Han tenido una conversación en la que han quedado las cosas claras. Carmen le ha explicado que ella no siente lo mismo, pero que quiere “que sigamos igual y que seamos amigos”.

“Evitabas mirarme y yo me he quedado descolocada”, le ha reprochado Carmen durante su conversación. “Ya, ya lo sé. No ha sido por eso, sino porque en un primer momento como que he dado tumbos sobre si decírtelo o no, ¿sabes? Se me ha descontrolado la situación, pero oye, ya está, por eso he venido aquí a asumirlo directamente. Ya sabía la respuesta”, contestaba él.

“Yo esperaba que vinieses porque si no iba a ir yo a buscarte”, le decía Carmen que ya andaba con la mosca detrás de la oreja. Álvaro le ha reconocido que “he hecho un cubo, he pedido consejos a la mitad de la casa...". Ella se ha quedado sorprendida y le ha preguntado desde cuándo está así y que por qué ha sido la última en enterarse. “Ellos solo lo saben desde hoy", ha mentido.

Cotilleo de la casa

Un tema así, en una casa donde no hay nada que hacer, se convierte en la comidilla del día y como era de esperar, toda la casa se ha puesto a comentar la situación.

En el jardín, la propia Carmen, Rafa, Colchero, Alatzne y Marta han empezado a comentar lo ocurrido. Rafa confiesa que él sí se cree los sentimientos de Álvaro, sin embargo, su amiga guipuzcoana tiene serias dudas. No cuadra que pueda tener sentimientos tan fuertes en tan poco tiempo o que haya expuesto sus sentimientos con tanta facilidad siendo una persona tan tímida.

Los concursantes hablan sobre la declaración de Álvaro, y algunos no se lo acaban de creer 😱 ¿Qué pensáis vosotros?

“Él cree que no me puede prometer nada porque él se va seguir ilusionando”, les explicaba Carmen sobre lo que le había dicho Álvaro.

Adrián y Virginia también han hablado de él. “Yo no estoy criticando que se lo haya contado. Yo hablo de ese trabajo de gestionar ciertas emociones”, decía el de Calatayud. “Eso no se puede gestionar”, aseguraba Virgina que entiende que no se lo haya podido guardar para sí.

Adrián (@AdriaaanTello) y Virginia (@virgsanz) también han hablado de la declaración de Álvaro ¿Quién creéis que tiene razón

Adrián

Virginia

Carlos se unía a la conversación para explicar que “yo he hablado con Carmen y le he dicho: ‘si no va a cambiar tu relación con él, díselo’".

Veremos a dónde lleva todo este culebrón. Por lo menos, ahora las cartas están sobre la mesa.