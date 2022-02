Emma Watson se sincera sobre el reencuentro de 'Harry Potter'

Los protagonistas de Harry Potter volvieron hace unos meses a los platós de Hogwarts para celebrar los 20 años del lanzamiento de la primera película, y la verdad es que su reencuentro fue muy emotivo tanto para ellos como para todos los seguidores de la saga de los magos.

Emma Watson (Hermione Granger), Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Rupert Grint (Ron Weasley), además de otros actores como Tom Felton (Draco Malfoy) y Robbie Coltrane (Hagrid), volvieron a sentarse en la sala común de la casa Gryffindor y no dudaron lo más mínimo en sincerarse sobre cómo había sido su experiencia durante el rodaje de las ocho películas de la saga.

En Harry Potter: Regreso a Hagwarts los tres actores se desprendieron de la máscara y mostraron sus sentimientos ante el público, algo de lo que ahora Watson ha querido hablar con la revista Vogue, a quienes ha concedido una entrevista en la que ahonda sobre lo que supuso para ella volver a pisar el suelo de la escuela de magos.

"Fue el paraíso, sinceramente", ha desvelado a la prestigiosa publicación de moda la actriz. Para Watson fue todo un privilegio poder volver a pisar los paltós de las películas que la catapultaron a la fama. "Me alegro mucho de que la gente, empezando por mí misma, pueda disfrutarlos. Stuart Craig es un genio. Lo que hizo es perfecto", ha relatado la intérprete.

Para ella, según ha confesado ahora, una de las cosas más enriquecedoras del reencuentro fue comprobar que pese a que han pasado muchos años desde que entraron por primera vez en un rodaje, los tres actores principales de Harry Potter han sido capaces de procesar todo lo ocurrido de forma distinta "pero parecida". "Me encanta que recordemos cosas diferentes", ha apuntado a la revista.

En cuanto a lo que más la removió de su vuelta a Hogwarts, la actriz ha apuntado que sin duda fue cuando Rupert Grint sacó a la palestra el momento en el que la intérprete que dio vida a Hermione pasó por un bache emocional y laboral y estuvo a punto de dejar el rodaje y llegó a admitir que hasta él mismo había pensado en bajarse de la aventura. "Cuando Rupert dice algo, lo dice de verdad. Me sorprendió lo vulnerable y amable que se mostró públicamente. En el caso de Dan, me conmovió cómo había tenido presente a lo largo de los años lo diferente que la experiencia había sido para mí al ser una chica", ha admitido la actriz.

Emma ha asegurado que, pese a los malos momentos, los platós de Harry Potter fueron su "patio de recreo", su "instituto" y su "universidad". Que allí es dónde lo aprendió todo y que, por lo tanto, se siente muy agradecida por haber formado parte de este proyecto.

Los tres actores son muy amigos

Aunque Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint no tienen en grupo de WhatsApp al que hayan bautizado 'Los tres de Gryffindor' o algo por el estilo, tal y como pudo verse en el reencuentro del elenco, todos se profesan un gran cariño. "No tenemos un chat de grupo, pero hablamos individualmente. Rupert me envía fotos de su hija Wednesday y se me cae la baba. Dan y yo solemos intentar calmarnos mutuamente. Ambos tratamos de mantenernos alejados de los focos, así que ha sido bonito tener el apoyo del otro sabiendo que íbamos a estar en el punto de mira de nuevo", ha indicado la actriz.

Además, Watson y Tom Felton, que ya eran muy amigos durante su infancia, continúan siendo un gran apoyo el uno para el otro. "Hablamos casi todas las semanas y nos parece muy tierno", ha aegurado la intérprete públicamente.