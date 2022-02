“❤️ Olí preciosa”. Este ha sido el comentario de Chenoa tras ver el vídeo que ha compartido Soraya en el que podemos ver a su segunda hija el día que nació.

Ahora, la pequeña Olivia ha cumplido tres meses de vida y su mamá ha decidido mostrarnos cómo era el día que llegó al mundo. Algo que no habíamos visto porque la cantante tardó unos días en mostrarnos a la pequeña. Hasta que no salió el reportaje en una revista, no pudimos verle la carita.

Ahora se la hemos visto perfectamente, con esas señales en la cara del parto y con ese gorrito que le ponen a los recién nacidos para regular su temperatura.

Llama la atención lo espabilada que estaba la pequeña el primer día de vida. Unos ojos muy abiertos que dejan ver que se trata de una niña muy despierta. Y a su padre, no le vemos la cara, pero le escuchamos, y nos lo podemos imaginar cayéndosele la baba.

Una familia feliz

Tres meses de vida en los que hemos podido ver cómo iba evolucionando Olivia. Ya la hemos visto celebrar el cumple de su padre, bailar en familia, nadar en la piscina o patalear al ritmo de Abba.

Sin duda, Soraya ha conseguido formar una bonita familia de la que no duda en mostrar en sus redes. La estampa de la felicidad y el amor más puro.

Con la pequeña Olivia comenzaba la semana. Con una fotografía en la que podíamos verla rodeada de peluches. “Empiezo la semana con esta foto de Olivia entre los muñecos. Me hace mucha gracia verla escondida entre ellos. Subir fotos de los míos me conecta con la realidad de mi día a día como madre después de un fin de semana frenético en Benidorm, Granada y hoy Zaragoza”, aseguraba.

No es tarea fácil

Y es que, pese a que la pequeña tiene solo tres meses, Soraya no ha dejado de trabajar. “He dormido poco esto días de trabajo, nada nuevo jajajaaj Olivia se sigue despertando un par de veces mínimo cada noche”, confesaba.

Pero como suele decirse, la sarna con gusto no pica. “Soy una privilegiada, y tengo que dar gracias, tengo a mis hijas y a mi pareja que me ayuda, además lucho cada día por mantener la salud mental a raya. No es fácil, nada es fácil …pero no me faltan ganas ☺️”, compartía.