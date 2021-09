Soraya habla sobre sus compañeros de ‘Bake Off’: de las series de Esperanza Aguirre a Pablo Rivero

La nueva temporada televisiva empieza fuerte. Las cadenas y las plataformas de streaming tienen sus contenidos estrellas preparados para enganchar al público. ¡Y menudos contenidos! Uno de los concursos más esperados de la temporada es la primera edición española de Bake Off. Se trata de una de las grandes apuestas de Amazon Prime España y que busca enganchar a los espectadores y espectadoras. Para aquellas personas que todavía no lo sepan: Bake Off consiste en un concurso de hacer postres.

De este modo, la plataforma de streaming ha apostado por empezar directamente con una edición celebrity. ¡Y menudo casting ha conseguido! Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Iturralde González, Paula Gonu, Soy una pringada, Esperanza Aguirre y Joan Capdevila son los escogidos.

Además, el programa estará presentado por Paula Vázquez y Brays Efe. Vamos que el show está asegurado.

Esta semana, con motivo del lanzamiento de su nuevo single, Soy esa mujer, pudimos charlar con una de las participantes. Nada más y nada menos que Soraya. La cantante, además de contarnos todos los secretos sobre su nueva canción, también tuvo un rato para charlar sobre su último proyecto televisivo y el buen rollo que existe entre todos los concursantes.

Algunos de los protagonitas de 'Bake Off':Adriana Torrebejano, Pablo Rivero, Soraya Arnelas, Paula Vazquez, Andres Velencoso, Laura Corradini, Brays Efe, Esty Quesada, James Rhodes y Eduardo Iturralde / Carlos Alvarez/Getty Images

Mucha piña entre los concursantes

Aunque Soraya reconoce que en Bake Off ha ido mucho con su amiga Chenoa, le ha servido para conocer gente nueva que le ha sorprendido. La artista reconoce que ha hecho muy buenas migas con Pablo Rivero: “Para mí ha sido un descubrimiento. Pablo también tiene un niño, y hemos tenido momentos de padres. Además, nos llamamos ardillas, yo le digo que es como una ardilla porque es muy listo y muy pícaro.”

También ha hecho migas con Iturralde González, quien asegura que tiene “un carácter de fuego”. La extremeña asegura que el haber pasado tanto tiempo juntos de lunes a viernes ha hecho que hiciesen piña:

“Es verdad que dentro cada uno teníamos nuestros proyectos. Con Brays he reforzado mi amistad porque estuvimos juntos en Tu cara me suena y ahora hemos vuelto a trabajar juntos. Estar con Brays es como estar en una clase de cultura y de cine, me encanta hablar con el de series... Con Esperanza (Aguirre) también he tenido momentos bonitos, de hablar de cosas culturales”

La pasión de Esperanza Aguirre por las series

Teniendo en cuenta que Soy Una Pringada y Esperanza Aguirre han hecho muy buenas migas en el talent, hemos querido saber si la actitud de la política le ha sorprendido a Soraya: “Se quedaba a comer con nosotros. Es una mujer muy interesada en cosas culturales. Me alucinaba todas las series que ha visto y te las recomienda. Otra de las cosas que me ha sorprendido de ella es que se adapta muy bien a las personas que son muy diferentes y tienes un preconcepto de ella. Te rompe todas las barreras, gana mucho en las distancias cortas. Todos hemos dicho ‘jo, cómo se ha integrado’”

Sin duda, nos morimos de ganas de poder ver este buen rollo del que habla Soraya en Bake Off. Tendremos que esperar para poder verlo en la pantalla.