Hailey Baldwin responde a la gran pregunta: ¿van a ser Justin Bieber y ella padres pronto?

Hailey Baldwin y Justin Bieber son prácticamente inseparables. Han demostrado tener un vínculo indestructible que con el transcurso de los años han presumido frente a las cámaras.

Después de contraer matrimonio en 2018, muchos esperan la llegada al mundo de un bebé, por lo que es rara la ocasión en la que alguno de los dos ofrezca una entrevista y no se enfrente a dicha pregunta.

Sin ir más lejos, Baldwin ha confesado a WSJ Magazine que es algo que pasa comunmente a las mujeres. "Todo el mundo siempre asume que primero llega el amor, después el matrimonio, y después llega el bebé. Pues bien, ¿qué hay de las cosas que quiero cumplir en mi negocio?", reflexiona la modelo. Pero eso no es todo.

¿Tendrán o no tendrán hijos Justin Bieber y Hailey Baldwin? "Idealmente creo que en el próximo par de años lo intentaremos. Pero hay una razón por la que lo llaman intentar, ¿verdad? No sabes cómo de largo va a ser el proceso. Definitivamente, no habrá niños este año; sería un poco frenético, creo", señala.

Lo cierto es que Hailey siempre ha soñado con ser madre joven. "Creo que tenía integrado en mi cabeza que quería tener hijos ya mismo y que iba a tenerlos súper, súper joven. Entonces cumplí 25 años y estoy como: aún sigue siendo súper, súper joven", añade Baldwin.

Ellos lo tienen claro: primero hay que disfrutar del matrimonio y de sus negocios y, después, ya llegarán los niños.

No es la primera vez que la paternidad es el tema que gira en torno a las vidas de Bieber y Baldwin. En julio del año pasado revolucionaron a sus fans cuando publicaron una foto y la titularon como "Mamá y papá". "Creo que tal vez deberías cambiar ese título a Dog Mom and Dad antes de que alguien se tuerza", añadió Hailey entre las respuestas. Y es que más de uno comenzó a elucubrar acerca de la posible llegada al mundo de un bebé. Pero han dejado claro que de momento la única paternidad suya que conocen está relacionada con sus mascotas.

Y a ti, ¿te gustaría ver a mini Justin o Hailey pronto? ¿Cómo lo/a llamarías?