Justin Bieber se etiqueta junto a su mujer, Hailey Bieber, como “mamá y papá” y la lía

El día que Justin Bieber y Hailey Bieber anuncien que están embarazos no extrañará a nadie. En más de una ocasión han expresado sus ganas de formar una familia. Hace ya casi tres años que se casaron y, desde entonces, no han hecho más que consolidar una relación en la que no todos creían.

Pero el tiempo está demostrando que su decisión de convertirse en marido y mujer no fue precipitada. Han reconocido en alguna de sus entrevistas que no es una tarea fácil, pero que mantenerse unidos es lo mejor que les ha pasado.

Él se enfrenta a todos sus problemas mentales que está intentando superar y ella se ha convertido en su gran apoyo. No dejan de compartir fotos juntos que confirman que sigue luchando porque lo suyo sea duradero.

Y en estos tres años se han sucedido los rumores de embarazo, aunque, de momento, no es más que una ilusión que ellos mismos se empeñan en avivar. El cantante lo ha hecho con una de sus últimas publicaciones en las que compartía una foto de la pareja, en blanco y negro, donde lo que más llamaba la atención eran las palabras que lo acompañaban: “Mom and dad”.

Matizando sus palabras

Ese “mamá y papá” ha vuelto a hacer saltar las alarmas y más de uno se ha lanzado a felicitarles por tener un bebé en camino. Claro que, nada más lejos de la realidad. Ha sido su mujer la que le ha advertido: “Creo que tal vez deberías cambiar este título a 'Dog Mom and Dad' (padre y madre de perro) antes de que alguien se tuerza".

Está claro que la pareja todavía no se ha lanzado a esa dura tarea de enfrentarse a la paternidad y maternidad. De momento, los únicos hijos de los que disfrutan son sus perros. Eso sí, no nos han enseñado cómo son.

Disfrutando del verano

Lo que sí sabemos es que la pareja está aprovechando al máximo su verano que nos están mostrando en imágenes a través de las fotografías de dos de sus fotógrafos de cabecera. Les hemos visto disfrutar del mar, la piscina y los amigos y siempre los dos juntos.

Diversión que Bieber compagina con sus conciertos que le mantienen de gira por Estados Unidos. ¿Alguien le puede pedir más a la vida? Él desde luego, se mantiene muy agradecido con Dios por todo lo que tiene y por cómo le van las cosas.