Sanremo 2022: Así cantó Ana Mena ‘Duecentomila ore’

El sueño de Ana Mena por fin se cumplió. La solista malagueña saltó al escenario del festival Sanremo 2022 para disfrutar de una oportunidad única y hacernos disfrutar al mismo tiempo de su nueva canción: Duecentomila ore. Una preciosa canción que ha encandilado tanto al público italiano como al español.

"Da piccola guardavo il Festival di Sanremo in tv con i miei genitori e questo palco era un sogno lontano. Oggi sono qui a cantare per la prima volta "Duecentomila Ore" e ancora non mi sembra vero!" ("De pequeña veía el festival de Sanremo en televisión con mis padres y estar en ese escenario era un sueño lejano. Hoy estoy aquí para cantar por primera vez Duecentomila Ore y no me lo puedo creer") escribía la vocalista en su perfil oficial de Instagram.

La intérprete estaba radiante en un marco incomparable como es este show musical que se celebra desde hace más de 70 años. Un precioso vestido rojo corto con vuelo y unas casi infinitas botas rojas ponían el picante a una deliciosa voz que susurraba las palabras en italiano de su más reciente hit. Para este tema ha contado con la colaboración de Rocco Hunt, Federica Abbate y Stefano Tognini con quienes ya colaboró en Un beso de improviso.

A la malagueña aún le espera un largo camino dentro del Festival Sanremo 2022 ya que tras esta primera actuación todavía tendrá que subirse al escenario en otras tres ocasiones, en una de ellas para interpretar un popurrí de temas clásicos de la música italiana.

Hasta el próximo sábado, 5 de febrero, no sabremos si Ana Mena ha conseguido imponerse a otros grandes candidatos de esta edición del festival como el propio Mahmood quien ya consiguió representar a Italia en Eurovisión y rozó el triunfo con Soldi.

letra de duecentomila ore Sola io ti aspetterò A cena da sola In mezzo al fumo di mille parole Di canzoni che non hanno età Sulla pelle il tuo sapore Non si muove Siamo bravi a continuare A farci male lo che non cercavo un ragazzo di strada Poi mi hai distratta Vendendomi un’altra bugia Quando la notte arriva M’ama non m’ama un fiore America Latina Un Cuba libre amore Quando la notte arriva Duecentomila ore Amarsi un’ora prima E dopo lasciarsi andar È un’altra sera Che se n’è andata È questa attesa Che è disperata È l’aria fredda Di una giornata Così di fretta Dimenticata Quando la notte arriva M’ama non m’ama un fiore America Latina Un Cuba libre amore Quando la notte arriva Duecentomila ore Amarsi un’ora prima E dopo lasciarsi andar Quando la notte arriva Duecentomila ore Amarsi un’ora prima E dopo lasciarsi andar

Hay que recordar que el ganador de Sanremo puede decidir representar al país en el festival de Eurovisión que se celebrará, precisamente, en Italia tras la victoria de Manneskin en la pasada edición. A este respecto Ana Mena ya dejó claro que no es algo que ahora mismo pase por su cabeza.

"San Remo no es una preselección de Eurovisión y en Italia no se trata como tal. La meta es el festival en sí. Si tienes la suerte de ganar tienes la opción de elegir si ir o no ir al certamen. Me parece un poco atrevido planteármelo sin haber participado todavía. Estar es un regalo y eso ya me hace feliz, pero ni siquiera me he planteado ir a Eurovisión. Primero toca hacerlo lo mejor posible en San Remo" nos contó durante una entrevista en LOS40.

Según indica la organización del festival de Sanremo esta primera actuación de Ana Mena será valorada por miembros de la prensa que conforman el jurado. En la siguiente actuación habrá puntuación del televoto y un jurado demoscópico. Para la interpretación de los clásicos italianos recibirá un tercio de la puntuación del televoto, el jurado profesional y el demoscópico y en la última actuación la mezcla será la del televoto en combinación con las anteriores puntuaciones. Quien sume más puntos en la clasificación saldrá victorioso de este espectacular evento.