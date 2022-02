Ana Mena nos lleva a Nápoles en ‘Duecentomila Ore’, su propuesta para Sanremo: mira el videoclip

El talento de Ana Mena ha llegado a Italia. Sus colaboraciones con Fred De Palma y Rocco Hunt la introdujeron en el mercado de la música de este país, lo que le acercó a su participación en el Festival de Sanremo de 2022.

La malagueña ha asegurado que es un sueño cumplido el poder subirse al escenario de este gran evento. Algo que pudimos percibir este 1 de febrero, fecha marcada en su calendario como el día en que presentó su música en este festival. Duecentomile Ora ha sido la canción que ha defendido en este primer asalto.

Sin embargo, veremos y escucharemos a Ana tres veces más para conocer el camino de la artista en Sanremo. Hasta el 5 de febrero no sabremos si conseguirá imponerse a otros candidatos del certamen. Sea como sea, ella se encargará de seguir defendiendo su propuesta.

Ahora que Ana ya ha presentado Duecentomile Ora en directo, al fin ha visto la luz en las plataformas digitales y en Youtube. Con un ritmo al más puro estilo napolitano y unos sonidos pop, Mena canta en italiano con su peculiar y dulce voz. De hecho, a muchos les recuerda a las canciones tradicionales que no pueden faltar en las fiestas de Nápoles. En el tema también han trabajado Rocco Hunt, Federica Abbate y Stefano Tognini.

El tema trae una historia de amor peculiar. Una de esas complicadas en las que uno de los integrantes de la pareja es consciente de que no van a llegar a buen puerto. Pero siente un deseo innato de estar con esa persona que sabe que no valora lo suficiente su compañía. Un deseo contra el que no puede luchar.

Esto se refleja a la perfección en su videoclip. Protagonizado por la propia Ana y por Davide Lenoci, nos trasladan a una típica noche italiana repleta de farolillos. Ella baila alrededor de él e intenta llamar su atención constantemente. Pero él no parece muy sorprendido.

El paso de Ana Mena por el Festival de Sanremo ha revolucionado a todos sus fans. Las redes se han llenado de halagos hacia la artista, que demuestra sentirse más que satisfecha de haber podido cumplir un sueño. Pero su paso por Sanremo aún no ha acabado y seguiremos escuchándola y viéndole frente a las cámaras italianas para defender su propuesta.

Y a ti, ¿qué te ha parecido Duecentomile Ora? ¿Y de su actuación en el festival?