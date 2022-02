Belén Aguilera nos hace sentir ‘Vértigo’ (del bueno) en su último videoclip

En una entrevista antes de Navidad, Belén Aguilera nos adelantó que Vértigo sería el focus single que acompañaría el lanzamiento de Superpop. "Hemos elegido esa canción porque a nivel sonoro es un cambio. Tiene un sonido que puede sorprender y un significado que refleja mucho de qué va el disco", nos dijo en su momento.

Con el estreno de Superpop, disponible para todo el mundo desde el 28 de enero, la cantante se reafirma como el próximo exponente pop y Vértigo, tal y como nos avisó ella, viene a confirmarlo tras los éxitos de La tirita, Fuck Off y Camaleón. Tiene un sonido completamente distinto, pero muy cerquita del pop que ella tanto siente suyo.

En esa búsqueda de ofrecer algo nuevo, Belén Aguilera también va un paso más allá en el videoclip de Vértigo con una propuesta visual a la altura de la canción y del disco. Y es que si reclamaba medievo, color y fantasía, este trabajo artístico lo tiene. Es una maravilla, y si no te lo crees solo tienes que darle al play y verlo con tus propios ojos.

"Hay que asumir que te haces mayor y es todo un proceso. Pensamos que cuando tengamos cierta edad tenemos que cumplir unas normas sociales no estipuladas, pero entendidas por todo el mundo, normas con las que no me identifico. Al final, he asimilado que soy una niña grande y me he dado cuenta de que la vida es vivir".

Esto fue lo que nos contó recientemente Belén Aguilera en el reportaje tan especial que preparamos de cara al lanzamiento de Superpop. Le preguntamos por lo que significa para ella crecer, asimilar ser mayor, una reflexión que, precisamente, la artista plasma en Vértigo, tanto en la canción como en este vídeo que ya forma parte de sus mejores trabajos.