It Takes Two, el juego perfecto para el Two's Day

It Takes Two es el juego perfecto para todas las parejas, parejas de amigos, amigos de parejas, miembros de la familia, tu crush del instituto (creo que ya lo pillas...) para que forméis un equipo y os convirtáis en un dúo imparable hoy, el 2/2/2022. Un día que se ha convertido en las redes sociales en el Two’s Day de manera oficial.

El mejor juego del año de los Game Awards, It Takes Two es una emocionante aventura cooperativa en la que los jugadores se ponen en la piel de Cody y May, una pareja enfrentada que se convierten en muñecos por medios mágicos desconocidos.

La ceremonia de los VIII premios The Game Awards 2021 se celebró en el Microsoft Teather de Los Ángeles proclamando como claro vencedor del año a It Takes Two, un videojuego de plataformas de acción y aventura desarrollado por Hazelight Studios que se llevó a casa tres galardones, entre ellos el de Juego del Año.

Los jugadores deben ayudarlos a superar sus diferencias a medida que se abren camino a través de un viaje lleno de juegos alegremente disruptivos y momentos escandalosos y sinceros que ponen a prueba su colaboración.

Ya sea en el sofá o en modo cooperativo en línea con pantalla dividida, It Takes Two ha reunido a personas de todo el mundo. Celebramos el Two’s Day difundiendo el amor con algunas sorpresas en las redes sociales de EA Originals.

It Takes Two es el título de Hazelight, el estudio ganador de un BAFTA creador de A Way Out. Desarrollado por los líderes en la industria en la modalidad cooperativa, el juego contará con una jugabilidad excepcionalmente variada y una cautivadora narrativa que se entrelaza con un viaje fantástico.

#ItTakesTwo de @HazelightGames está cada vez más cerca 👀

Si no podéis esperar hasta el 26 de marzo y queréis saber más sobre el proyecto, aquí tenéis la info 👉🏻 https://t.co/xiisKjqscI pic.twitter.com/hGF1cbCBUI — EA Spain (@EA_Espana) December 14, 2020

¡Asegúrate de echarles un vistazo! También invitamos a nuevos jugadores a experimentar la aventura de It Takes Two con una rebaja en todas las plataformas. Comparte esta alucinante aventura cooperativa con otra persona de forma gratuita con el Pase de amigo.

Dado que dos siempre es mejor que uno, ¡también habrá una segunda celebración del Two’s Day el martes 22/2/2022! No estropearemos nada por ahora, pero ojo porque EA tiene una sorpresa que definitivamente no podrás perderte.

Ya queda menos para despedir este 2 del 2 del 22 y arranca la cuenta atrás para el 22 del 2 del 22.