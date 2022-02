‘Secret Story 2’ mostró el desgarrador momento en el que Álvaro se declaró a Carmen

Los realities tipo Secret Story 2 en los que un grupo de desconocidos se encierran unos meses en una casa totalmente aislada del exterior en la que tienen poco entretenimiento, el amor es una de las distracciones más a mano. Tanto tiempo juntos y hablando, hace que se creen conexiones muy fuertes que acaban traspasando la frontera de la amistad. La primera carpeta de esta edición ha sido la de Alberto y Elena, pero podrían seguirle los pasos Álvaro y Carmen... o no.

Cuando Álvaro entró a la casa más tarde que los demás, una de las aspirantes que no se lo puso nada fácil fue Carmen. Tuvieron alguna que otra bronca con las perchas y con el espacio que ocupaba, aunque rápidamente se cogieron cariño y acabaron formando una bonita amistad… Que acabó en algo más para él.

Y es que el madrileño acabó enamorándose de la andaluza, algo que seguramente no se esperaba a unas alturas tan tempranas del reality. Y esos sentimientos acabaron provocando uno de los momentos que la audiencia más esperaba ver: el de la declaración de amor.

Así se ha declarado Álvaro a Carmen 💥 ¿Cómo lo habéis visto? #SecretGala3 pic.twitter.com/MpGBtJo4z2 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 2, 2022

Un secreto a voces



Que a Álvaro le gustaba Carmen no era más que un secreto a voces que ya se había compartido por toda la casa, llegando a ser un tema de conversación de la propia Carmen con su amigo Rafa. En él, mostró su incomodidad por saber que tarde o temprano le tocaría tener una conversación con su amigo en la que él le desvelase sus sentimientos, y ella tuviese que cortar por lo sano.

Ella tiene muy claro que no quiere nada con él -en sus propias palabras, no le atrae-, aunque todo se veía muy diferente si se lo tenía que decir a la cara. Después de alargarlo mucho, Álvaro vio que lo sabía tanta gente de la casa que prefería finiquitar la situación antes de que otro acabase contándoselo a ella y quitarle el privilegio de manejar él mismo todo el problema.

Carmen, algo altiva, consiguió hacerle un hueco para la esperadísima conversación. No fue a buen puerto, aunque sí que se vio como uno de los encuentros más tiernos de toda la edición: "Si te soy sincero tengo sentimientos hacia ti. Me gustas mucho", le comentó el mago e interventor ante la atónita sonrisa de ella.

La matemática, por su parte, no podía evitar verle tan solo como un amigo; por lo que rápidamente cortó el ambiente romántico de la conversación y quiso aclararle que no podían desviarse del tema para evitar posibles ilusiones que no llevasen a ningún lado. Su mayor miedo, tal y como demostró, era que perdiesen la amistad que llevan forjando por tres semanas dentro de la casa.

Aunque ahora estén los dos nominados, la experiencia de Mediaset siempre indica que una estancia prolongada podría igualar los sentimientos de ambos… ¿Serán Carmen y Álvaro la nueva carpeta de la edición? Habrá que esperar a ver al próximo expulsado para saber si tienen alguna posibilidad.