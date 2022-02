Gloria Camila mantiene la puerta abierta a una reconociliación con Rocío Carrasco

Gloria Camila reaparecía la tarde del 2 de febrero en el plató de Ya son las ocho para hacer sus primeras declaraciones tras la primera entrega de Montealto: regreso a casa.

Durante la nueva apuesta de Telecinco, que ha construido una ‘casa de muñecas’ para que Rocío Carrasco regresase a la casa donde compartió con su madre algunos de los momentos más felices de su vida, la hija de “La más grande” tenía la oportunidad de aclarar en qué punto se encontraba la relación con su hermana pequeña.

Los motivos del distanciamiento entre las hermanas sigue siendo toda una incógnita a día de hoy, aunque Rocío Carrasco se mostraba emocionada cuando expresaba su deseo de que las cosas hubiesen sido diferentes: “qué duda cabe de que me hubiese gustado que la canción hubiera sonado de otra manera, pero ha sonado con la música que ha sonado y no nos queda otra”.

Rocío sobre su relacióncon Gloria Camila: "me gustaría que las cosas fuesen de otra manera" #montealto



“En esta banda de música hay muchos más que tocan. Al final el maestro es el mismo y creo que con eso ya lo he dicho todo” Contestaba Rocío Carrasco a Jorge Javier Vázquez ante la pregunta de si no era posible un acercamiento entre las hermanas cuando el presentador expresaba la opinión de que la mejora de su relación solo dependía de ellas.

La respuesta de Gloria Camila

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano realizaba su réplica en el programa presentado por Sonsoles Ónega. La colaboradora confesaba haberse emocionado en el especial dedicado a su madre y aprovechaba para contestar a su hermana: “Podemos seguir así o podemos pasar a la siguiente canción para que la melodía cambie […] Yo no estoy dirigida por ningún maestro […] Yo voy a mi ritmo y toco la melodía que yo quiero".

Gloria Camila, además, volvía a desmarcarse del conflicto y la relación actual entre Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores; y abría la puerta a una reconociliación con su hermana siempre que Rocío Carrasco levantase el teléfono: “Quien quiera hablar conmigo ya sabe donde estoy” explicaba.

Pese a que esta puerta sigue abierta para la pequeña del clan Jurado, Gloria Camila también expresaba su decepción ante algunas palabras de su hermana: “El decir ‘me hubiese gustado tener hermanos pero no nombrar ni a José Fernando ni a Gloria me decepcionó”. Del mismo modo, se mostró molesta cuando Rocío Carrasco daba a entender que Rocío Jurado no fue feliz con Ortega Cano: “Yo sí he vivido esa relación, sé que fueron bastante felices y estuvieron bastante enamorados. Quien quiera verlo bien y quien no también”.

Por ahora un acercamiento entre las dos parece complicado, pero el tiempo dirá si llegan o no a hacercar posturas.