Sonsoles Ónega explica por qué no comentó nada del nuevo peinado de Rocío Carrasco que es igual que el suyo

El documental de Rocío Carrasco está de vuelta. Montealto vio la luz en Telecinco y nos permitió entrar en la casa de la infancia de la hija de Rocío Jurado que vivió varios momentos de emoción pura y más de una vez la vimos derramar más de una lágrima.

Pero no fue lo único llamativo de este nuevo documental, ni siquiera lo fue el hecho de que ella entrara a plató al ritmo de Ay mama, de Rigoberta Bandini, una de las canciones de las que más se ha hablado en las últimas semanas.

No, si hubo un detalle que fue muy comentado en redes fue su corte de pelo. Que ya sabemos que ese tipo de cambios siempre producen mucho cotilleo. El caso es que multitud de gente comparó su nuevo peinado con el de Sonsoles Ónega. Se habían convertido en dos clones.

Precisamente, poco antes de la emisión, Sonsoles Ónega presentó Ya son las ocho y, aunque ya había visto el nuevo look de la que iba a ser la protagonista de la noche, no comentó absolutamente nada. Después de la sorpresa que nos llevamos todos ha querido explicar su mutismo respecto a este tema.

El pacto entre amigas

“Ayer discutimos Miguel Ángel Nicolás y yo a cuenta de esto porque yo estaba en maquillaje y la vi llegar con el pelo y me pidió expresamente no decir nada en el programa. Y me callé como un caniche”, confesó sobre el pacto al que había llegado con Carrasco para no arruinar la sorpresa. Está claro que era consciente del impacto que iba a causar.

“Cuéntalo todo. Me llegó y me dijo, ‘tengo una cosa de Rocío Carrasco... no te lo puedo contar’. ¿Cómo? Ella me lo cuenta todo y yo a ella. Y no me lo contó. Se fue de aquí y no me lo contó porque había prometido que no lo iba a contar”, añadió su compañero de programa.

Está claro que la presentadora es una mujer de palabra. Y, por cierto, como aclaró el programa, el flequillo era suyo antes que de Rocío. Y la prueba ha sido una foto de cuando tenía 9 meses y ya lucía ese peinado.

Bromas aparte, parece que nos queda Montealto para rato y seguro que con muchas sorpresas más allá del peinado.