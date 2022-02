Rosalía & The Weeknd, Adele, Tiësto & Karol G, Gayle: ¿podrán quitarle el Nº1 a Sebastián Yatra?

Intriga por saber cuál será el número uno en la primera lista de febrero, grandes regalos para los oyentes y toneladas de energía positiva para empezar bien el fin de semana: todo eso (y más) traerá la próxima edición de #Del40al1CocaCola, con Tony Aguilar; el programa musical más seguido del weekend. Y como hay mucho que contar, empecemos ya analizando cuáles son los principales favoritos al primer puesto que ahora ocupa Sebastián Yatra con Tacones rojos. Un Yatra que, por cierto, será el invitado de Tony en el estudio y dará su Voto VIP. ¡Comenzamos febrero por todo lo alto, nada más y nada menos que con entrevista al líder del chart esta semana!

Completan el podio actualmente Tiësto y Karol G con Don't be shy (#2) y Adele con Easy on me (#3). La británica ha sido cuatro veces número uno con este tema, mientras que el DJ neerlandés y la reguetonera colombiana aún no se han colgado la medalla de oro con su colaboración. Rosalía y The Weeknd, ahora en el #4, están muy cerca de recuperar la primera posición que ya alcanzaron con La fama. Les siguien varios artistas que aún no han sido número uno con sus respectivos singles: Gayle, con abcdefu (#5), Ana Mena con Música ligera (#6), Lil Nas X con That's what I want (#7) y Glass Animals con Heat waves (#8).

A buen seguro los seguidores de la música urbana latina están ansiosos por saber si Nicky Jam, candidato con Ojos rojos, logra hacerse un hueco entre los 40 éxitos de la semana. De lograrlo, el rojo sería el color dominante en la lista, en la que como sabes está Tacones rojos de Sebastián Yatra. Lo cual nos encanta: ¡es nuestro color favorito! Una vez realicemos el recuento de apoyos recibidos con el HT #MiVoto40NickyJam sabremos si el boricua consigue su propósito.

El bote de LOS40 Sobres sigue aumentando

Otro foco de atención importante en el programa serán los premios con los que cada semana os agradecemos vuestra fidelidad. El estudio volverá a llenarse de sobres, numerados del 40 al 1, cada uno de los cuales contiene un fabuloso premio. En total están valorados en 40.000 euros. Y como nadie hasta la fecha ha logrado hacerse con el bote, este sigue subiendo y ahora asciende a 36.000 euros. ¡Por algo es el concurso más potente del mundo mundial! Pero eso no es todo: a aquellos que voten por su canción favorita en antena (902 39 40 40) les regalaremos el BluRay de Encanto, la última fantasía de Disney, el gran éxito de las pasadas navidades y la película de animación más taquillera de 2021.

Este sábado, bote de 36.000 € en LOS40 SOBRES. / Del 40 al 1

Serán cuatro horas trepidantes, en las que además Tony presentará nuevos candidatos, recordará números uno del pasado en La Máquina del Tiempo y nos pondrá al día de la actualidad musical, incluyendo noticias de las giras del momento y quizá su opinión sobre la actuación de Ana Mena en el Festival de Sanremo el pasado martes. Como ves, si no nos sigues vas a perderte muchas cosas, así que mejor será que nos acompañes desde las 10 de la mañana (9 en Canarias) en tu emisora de LOS40, en la app de LOS40 o en el streaming de vídeo y, desde luego, a través de las redes sociales. ¡Hasta el sábado, familia!