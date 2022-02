Quién es quién en ‘Cayó La Noche Remix’: la revolución musical canaria del momento

¡De Canarias para el mundo! La Pantera, Quevedo y Juseph están triunfando con su último hit: Cayó la noche Remix. Se trata de un tema adictivo que no podrás quitarte de la cabeza. Con un beat que parece sacado de otro mundo y una letra divertida, la canción se ha convertido en todo un éxito. Y eso que ha salido hace solo dos semanas. Sin ir más lejos, el videoclip suma más de cuatro millones de reproducciones en Youtube.

Para la ocasión, los tres jovencísimos artistas canarios, autores del tema original, se han juntado con varias voces muy potentes de la música urbana canaria en Cayó la noche Remix y han contado nada más y nada menos que con Bejo, Cruz Cafuné, Abhir Hathi y El Ima. ¿Y qué tienen en común todos los que se han dado cita en este "juntón"? ¡Que todos son canarios!

Bejo, Cruz Cafuné, Abhir, El Ima, La Pantera, Quevedo y Juseph son siete nombres a tener en cuenta si todavía no los conoces. Para que no les pierdas la pista, en LOS40 Urban te desvelamos quién es quién en esta canción. ¡Toma nota!

Cayó La Noche Remix - La Pantera, Quevedo, Juseph ft. Bejo, Abhir Hathi, Cruz Cafuné, El Ima

Quevedo

¡No confundir con el escritor! Pedro Domínguez Quevedo nació en Madrid en 2001. Eso sí, es un chico de mundo. Y es que su familia se marchó a vivir a Brasil cuando tan solo tenía un añito y a los cinco ya estaba asentado en Gran Canaria.

De este modo, su sonido bebe directamente de la cultura musical de la isla, apostando por los ritmos latinos y del hip-hop.

Su carrera musical comenzó en 2020. Lo hizo de la mano de su productor Linton. ¡Y no les ha ido nada mal! Tiene algunas canciones como Universitaria o No me digas nada con más de 350 mil reproducciones. Sin duda, Quevedo va a dar mucho que hablar

Bejo

Bejo (Borja Jiménez Mérida) es uno de los artistas urbanos canarios más conocidos del panorama nacional y uno de los que cuenta con una mayor trayectoria. Nació en Tenerife en 1994 y se crio entre la isla capitalina y El Hierro aunque está afincado en Madrid desde hace unos años. Además de una carrera en solitario que arrancó en 2013 y se consolidó en 2017 con el lanzamiento del álbum de estudio Hipi Hapa Vacilanduki y con la que ya suma cuatro discos en el mercado —el último, Tripi Hapa salió el pasado 2021—, Bejo es conocido también por formar parte del grupo canario Locoplaya junto a Don Patricio y Uge.

Una de sus canciones más conocidas es Mucho, un tema con el que la popularidad del rapero se disparó a nivel nacional en 2016 y sobre cuyo videoclip Bejo ya suma más de 15 millones de reproducciones en YouTube.

Además de unas letras muy características en las que incluso llega a incorporar su propio lenguaje y una forma única de rapear, Bejo también se atreve con la pintura y vende sus propios ‘dibejos’ coloristas.

Bejo, junto al resto de integrantes de Locoplaya, estuvieron nominados el año 2012 al Premio Goya en la categoría de ‘Mejor canción’ por su trabajo en Nuestra playa eres tú, para la comedia dramática Maktub dirigida por Paco Arango. Sin embargo, se quedaron sin premio yendo el cabezón a parar a las manos de Carmen Agredano por Nana de la hierbabuena (La voz dormida).

Cruz Cafuné

Carlos Bruña Zamorín, más conocido como Cruz Cafuné es otro de los artistas urbanos canarios que está pegando fuerte en nuestro país y que ya cuenta con mucho trabajo a sus espaldas. Nacido en 1993 en la isla de Tenerife, Carlos formó primero parte del grupo Toska Runners, pero en 2015 estos se disolvieron y él, junto a sus “hermanitos”, como él los llama, Choclock, Ellegas e Indigo Jams, crearon el colectivo BNMP (Broke Niños Make Pesos).

Con el colectivo, la voz de Cruz Cafuné empezó a ganar visibilidad gracias la colaboración con Rels B en Lo Mejoré (2016), y desde entonces, las cifras del rapero no han hecho más que crecer primero de la mano de canciones como Amén y después gracias a su trabajo con los álbumes de estudio Maracho Bueno Muere Chiquito (2018) y Moonlight922 (2020).

Además, Cruz Cafuné colaboró con Don Patricio en la canción que marcó el 2019: Contando Lunares. Por ella, ambos recibieron el Premio Odeón a ‘Mejor canción’ del año y además, aquí en LOS40 consiguieron ser número 1 de la lista el 24 de agosto de ese mismo año.

Cruz Cafuné, que debe su nombre a su sentimiento religioso (por eso el Cruz) y al amor, una tema sobre el que ha cantando en reiteradas ocasiones y que tiene cabida en todos sus trabajos hasta el momento (Cafuné es un término portugués que significa “caricias en el pelo”, nació en Canarias y hace gala de ello. El rapero, que probó suerte en Madrid durante un tiempo, volvió a su casa para seguir haciendo música y revindica a sus islas siempre que puede. De hecho, su canción 922 928, que hace referencia a los prefijos de las islas, ha hecho que sean muchos quienes se animen a tatuarse estas cifras en la piel en honor a Canarias

La Pantera

La Pantera es uno de los traperos que está despuntando en las islas. El joven canario ya había trabajado en algunas sesiones musicales de LB. Producido con BDP Music, el artista tiene una gran capacidad para rimar.

Aunque empezó a grabar cosas en 2020, ya tiene varios temas en la calle como Soldados de la calle, Bowling o Ando fino. Sir más lejos, el pasado mes de noviembre lanzó Diabla, una canción donde apostó por una letra de lo más explicita y que suma más de 60.000 reproducciones en Youtube.

Juseph

Juseph lleva muy poco lanzando canciones en plataformas, pero ya ha sabido captar a su público. El joven se estrenó con Llegará en las plataformas. Lo hizo en 2020, aunque fue con Parcerita, lanzada el pasado verano cuando empezó a despuntar.

Además, el artista trabaja muchas veces junto a Quevedo, amigo suyo y con quien se sienta a rapear cada vez que tiene ocasión.

Abhir Hathl

Otro de los artistas que se han sumado al remix de Cayó la noche es Abhir Hathi. Natural de Gran Canaria y afincado en Madrid dese 2017, este MC de ascendencia india que canta en español y en inglés, sacó su primer disco el pasado 2021 y lo tituló Lazos y nudos, tres palabras que, según él mismo ha explicado, son la abreviatura del eslogan “No sé si eres un lazo de amor o un nudo en el estómago”.

Antes de eso Abhir ya había publicado un EP en 2019, el mismo año en el que, tal y como él ha contado en algunas entrevistas, decidió dejar su trabajo en el departamento de marketing de una empresa para concentrarse de pleno en hacer música, algo a lo que se venían dedicando en su tiempo libre desde que estudiaba el Bachillerato.

Como el resto de artistas de la escena urbana canaria Abhir está inmerso en el movimiento 922 928 y, trabaja deforma colectiva con el resto de artistas de las islas para impulsar el rap que están haciendo en el Atlántico hasta el resto del país, y del planeta

El Ima

El Ima, nombre artístico bajo el que se esconde Aitor Jiménez, es otro de nos artistas del momento en el panorama urbano canario. Este tinerfeño de 29 años que se bautizó a sí mismo con una palabra del quechua que significa grandeza, proviene de una familia de músicos y lleva el ritmo en la sangre. El Ima forma parte de Tropicanarian, una plataforma que pretende dar visibilidad a los nuevos artistas qu,e en el marco del hip-hop, el R&B, el dancehall, el pop latino, el reggaetón y demás ritmos urbanos, están surgiendo en Canarias.

Este rapero, que ahora forma parte del exitoso elenco de Cayó la noche Remix, fue corista de Maikel Delacalle. Durante mucho tiempo acompañó al de San Isidro en sus giras y gracias a esto, según él mismo ha explicado en diversas entrevistas, aprendió a ver la música desde otra perspectiva y a trabajar en equipo.

Además, El Ima se ha convertido en uno de los artista ROMPE ES en Amazon Music España, formando parte del festival que tiene el mismo nombre.