Bizarrap vuelve a apostar por un ‘Locoplaya’: Bejo

Bizarrap es incapaz de frenar su talento. Por su estudio han pasado algunas de las voces más prometedoras y seguidas de la industria de la música urbana, regalándonos sesiones de música o de freestyle únicas "en su especie". Pero es solo una corta lista de nombres que aumenta su numeración con el paso de las semanas.

Y es que si hace un mes, el productor argentino nos regaló su 25ª sesión con Don Patricio como protagonista, ahora ha vuelto a apostar por el talento canario para lo nuevo que nos trae. Un Locoplaya vuelve a pasar por sus manos, su micrófono y su estudio: Bejo.

Siguiendo con los sonidos del rap a los que nos tienen acostumbrados, Bizarrap y Bejo se unen en una canción que además cuenta con un toque cómico. No solo hablamos de la mano diminuta que muestra el tinerfeño mientras trapea y fuma, sino que además hace una pequeña pausa para toser. Parece que Bejo simplemente se ahoga, pero lo que ocurre realmente es que saca una interminable tira de papel de su boca. Totalmente inesperado, ¿verdad?

Lo que no ha sido inesperado en absoluto es la gran acogida que ha tenido la sesión número 27 de su trayectoria. Como ya es costumbre para el argentino, su nuevo vídeo ha batido récords en apenas unas horas. Se posiciona en la tercera posición de las tendencias de Youtube y supera las 800.000 visitas. ¡A punto de llegar al millón!

Y no nos extraña, ya que el flow de Bejo aporta un toque especial a esta sesión, que ya pudimos escuchar en la que publicó junto a Don Patricio. Amigos y compañeros de profesión que ahora pueden presumir de haber trabajado con uno de los mayores productores, no solo de Argentina, sino de todo el mundo.

Si no conoces aún a Bizarrap, adéntrate en estas 40 curiosidades sobre él. ¡Ya no tienes excusas! Aunque, una vez que decides escuchar sus producciones, no conseguirás salir de ellas.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!