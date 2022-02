Jimin de BTS actualiza sobre su estado de salud

El mundo de los fans de BTS se paró el pasado 31 de enero cuando se enteraron de la noticia de que uno de los integrantes del grupo, Jimin, había sido operado de apendicitis y también había dado positivo en COVID-19. Las redes sociales no tardaron en inundarse de comentarios de apoyo hacia el artista, demostrando una vez más que cuentan con un ejército de fans de lo más comprometido.

La preocupación estaba en el aire. Y es que aunque comunicaran que la operación había sido exitosa, sus seguidores querían saber de la salud del cantante a través de él mismo. Pues bien. Jimin ha reaparecido en las redes para darles la actualización que necesitaban.

Todo ha ocurrido este 2 de febrero. El surcoreano ha compartido en la plataforma de Weverse un texto que ha tranquilizado a sus millones de fans. "Siento haberos preocupado. No obstante, creo que me podrán dar el alta pronto. Me estoy recuperando bien y asegurándome de hacer tres comidas. Por favor, esperad un poco más. Me pondré bien pronto y me iré!", dice en el comunicado.

Jimin — Weverse 🐥

03.02.2022 (00:12 AM KST)



✎Siento haberles preocupado. Creo que podré ser dado de alta pronto. Me estoy recuperando bien y me aseguro de comer las 3 comidas. Por favor, solo esperen un poco más. ¡Me recuperaré rápidamente y luego iré a casa! pic.twitter.com/qJGi6x6mZG — 💜➕ (@purpleloveplus) February 2, 2022

Las palabras de nuestro protagonista no han tardado en recorrer las redes sociales y los medios de comunicación. Y es que era precisamente la dosis de seguridad que tanto ansiaban sus seguidores, quienes siempre se encargan y preocupan de que sus artistas favoritos estén en buenas condiciones.

De hecho, cuando se enteraron de que Jimin había enfermado, el hashtag #GetWellSoonJimin se convirtió en trending topic en Twitter en cuestión de segundos. ¡Son imparables!

No es la primera vez que revolucionan a los usuarios con sus palabras. Sin ir más lejos, hace unos días, su compañero de banda Jungkook consiguió que la famosa cadena de comida rápida mexicana de Estados Unidos cambiase su nombre a Chicotle. ¿Por qué? Porque el surcoreano lo pronunció así en un vídeo.

¡Mucho ánimo, Jimin!