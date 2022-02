Iker Casillas felicita el cumple a Sara Carbonero: “Disfruta aunque alguna tempestad intenta restar camino!!”

Este 3 de febrero Sara Carbonero celebra su 38 cumpleaños y lo hace en una etapa de estabilidad parece que profesional y emocional. Tras el terremoto mediático que supuso su separación de Iker Casillas y el inicio de una nueva relación, parece que las aguas han llegado a su calma.

Precisamente ha sido su ex marido el primero en felicitarla, nada más pasar la medianoche compartía una foto suya sonriente y muy guapa que acompañaba de un mensaje con mucha intención.

“Por otros sueños por realizar!! Por otros sueños cumplidos!! Disfruta aunque alguna tempestad intenta restar camino!!! A toda máquina!!! Felicidades mujer!! A por otro año para olvidar los anteriores!!”, compartía.

No faltaban las primeras reacciones a sus palabras de amigos tanto suyos como de la periodista.

Isabel Jiménez: ❤️❤️❤️

Jordi Codina: Felicidades @saracarbonero !!! 😘😘😘

Manu Tenorio: Grande 🙌🙌

Paula Echevarría: ❤️❤️❤️

Oliver Torres: ❤️😍

Alberto Bueno: ❤️❤️❤️

Música y amistad, dos pilares

Ella, poco antes, seguía recordando lo vivido en el concierto de Bryan Adams que, está claro que ha disfrutado en muchos sentidos. Sobre todo cuando sonó Here I Am. “Hoy me vais a perdonar la intensidad tras el concierto de anoche pero admiro a @bryanadams desde que tengo uso de razón y hubo una canción que supuso un antes y un después y se convirtió en una especie de himno en mi vida: Here I am”, explicaba en sus redes.



“Hace poco más de dos años cuando la escuché en directo con dos amigas/familia de alma, en un concierto que el músico dio en Braga (Portugal) estábamos en la zona de la pista, sin sillas por aquel entonces, yo apenas podía aguantar de pie todo el espectáculo por el cansancio. (De hecho me tuvieron que insistir mucho para asistir y sacarme de casa)”, recordaba.



“Así que acabamos las tres tiradas (yo un poco mareada) en el suelo de aquel pabellón dándonos la mano y apoyadas en la pared, cerca de la barra donde servían las bebidas (ni siquiera podíamos tomar una cerveza por entonces) pero muy lejos del escenario, sin poder ver a Bryan y simplemente escuchando su voz”, contextualizaba sobre ese momento.

“En ese justo momento sonó esta canción que decía así: ‘Aquí estoy, ese soy yo. Es un nuevo mundo, es un nuevo comienzo. He estado esperándote, aquí estoy. Es un nuevo día, es un nuevo plan. Y después de todo este tiempo ha llegado nuestro momento. Aquí estamos, seguimos siendo fuertes. Aquí estoy justo a tu lado donde me voy a quedar’”, recogía sobre un momento exacto que fue importante para ella.

“En ese momento ellas me levantaron y seguimos bailando, como pudimos, y nos abrazamos. Hicimos un corazón con nuestros dedos. Y desde entonces es nuestra canción. Y nos quedamos para siempre las unas en la vida de las otras”, expresaba sobre ese momento amistad.

“Anoche eché mucho de menos a estas dos grandes amigas, (ellas saben quiénes son, Pili y Mili para los amigos) y di muchas gracias por algo tan sencillo como ser capaz de estar de pie disfrutando de un buen concierto completo. Fue mágico. Fue terapéutico. Fue vida. Fue uno de esos pequeños grandes instantes de felicidad. Gracias y viva la música siempre”, terminaba compartiendo.

Y tras eso toca levantarse y celebrar su cumpleaños y darse cuenta de lo querida y las muchas amigas que tienen en su vida. Incluso su ex le ha dedicado unas palabras y eso también son momentos de felicidad.