Sara Carbonero cumple 38 años y lo celebra con una foto de su cicatriz

Sara Carbonero ha cumplido 38 años este jueves, 3 de febrero. Una fecha que ha querido celebrar con sus seres queridos, pero también con sus seguidores en las redes, publicando todo lo que le han dedicado.

La periodista ha pasado un día bonito, también presentando su programa de radio. Y por la noche ha aprovechado para hacer balance público de la vuelta al sol que acaba de terminar. Para ello, ha publicado una fotografía que le hicieron un día antes, captando un momento que no estaba planeado.

En la imagen se ve a Sara mirando la cicatriz de su cuerpo y de la que ella ha sacado un buen aprendizaje: "Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino.

El tiempo y sus costuras.

Cicatrices que ya sonríen en mi piel.

Grito vida.

Por otro lado, un buen amigo me recordaba hoy que todos nacemos ya con una cicatriz, que es la del ombligo y es la viva muestra de que para tener vida hay que tener cicatrices".

También recuerda lo que han representando estos últimos meses de su vida, tras la separación de Iker Casillas, su retorno a Madrid, el nuevo empleo, y hasta algunos amoríos que se le han publicado: "Por seguir con el balance, este último año ha estado lleno de cambios, crecimiento y aprendizaje pero sobre todo de aceptación y agradecimiento (...) solo diré que gracias enormes a la vida por ponerme otras 365 páginas en blanco por delante para llenarlas de las palabras más bonitas posibles. Me siento muy afortunada y feliz".

Y acaba agradecida: "Gracias de corazón a toda la gente que me acompaña en el camino, gente que tiene el cielo ganado conmigo. Sois mi verdadero tesoro. A los de siempre y a los que van llegando para quedarse. Gracias por no soltarme y por quererme tan bien".