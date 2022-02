Tania Llasera decide hacer un directo tras volver a casa “un poco pedo”

He llegado a casa, está todo el mundo dormido y estoy un poquito piripi”. Así comenzaba Tania Llasera un vídeo que compartía en redes y que grababa antes de acostarse una vez de vuelta en casa después de un evento.

Una experiencia gastro sensorial en el Hotel Hard Rock de Madrid le había hecho salir de casa y disfrutar de una gran noche en la que no faltaron unos cuantos cocktails. “No estoy acostumbrada y estoy un poco pedo”, asegura la influencer que no hizo nada por intentar disimular su estado.

Está claro que lo pasó en grande, no había más que echar un vistazo a sus stories. “Mientras Lidia Torrent se distrae, yo me ligo a Jaime Astrain”, escribía entre varios vídeos que demostraban lo bien que se lo pasaron todos comiendo, bebiendo y bailando.

“Hace mucho que no estaba piripi y no me quiero meter en la cama todavía porque quiero disfrutarlo un poquito”, aseguraba sobre el motivo que le llevó a tirarse en una silla y hacer un directo.

Empieza la charla

Alguno de sus seguidores le preguntó si no le daba pereza, en ese estado y a esas horas, desmaquillarse. “No, no me da pereza desmaquillarme, un poco de agua tibia, pim pam pum, bocadillo de atún y ya está, tampoco voy muy maquillada”, admitió.

Fue contestando preguntas y así pudimos saber que se había puesto la tele, estaba feliz por la victoria del Athletic y aunque era casi la una de la mañana, tenía que levantarse a las ocho para asistir a una reunión para elegir azulejos.

Alguno de sus seguidores le recomendó que cortara el directo y ella se negó y aseguró que iba ‘miau’, pero no conforme con eso, decidió demostrarlo maullando un poco en diferentes versiones que incluía la de gata en celo. Vamos, el tipo de cosas que se hacen cuando uno va algo achispado.

Al final, su directo se convirtió en una consultoría sobre cuidados del pelo hasta que se debió de cansar y despedirse. Y sí, barajó la posibilidad de que se despertara con resaca, pero eso aún no lo ha contado.

Una demostración más de la naturalidad con la que Llasera se mueve en redes sociales.