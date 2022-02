Tania Llasera posa en pañal para reivindicar su uso durante la regla

Tania Llasera hace tiempo que decidió pasar del que dirán y mostrarse tal y como es en las redes sociales. La presentadora y actriz, que ha sido duramente criticada en redes en varias ocasiones —incluso se la acosó por el nombre que escogió para su hijo o por no mostrarse como una madre "perfecta"—, ha vuelto a hacer gala de su fuerza y madurez emocional y se ha atrevido a posar públicamente en pañal para tratar de normalizar su uso durante la menstruación.

Llasera no ha dudado en bajarse los pantalones ante la cámara de TikTok e incluso se ha echado un baile ante sus seguidores en la red social china. "Nada, pasaba por aquí para decir que hasta en pañales me veo bien", ha indicado la conocida presentadora, que ha querido apuntar que ella, tendrá 42 años pero no siente vergüenza ninguna ni por su cuerpo ni por lo que se pone. "Ya me la trufa de costado el hate que sé que voy a recibir", ha añadido en el mismo post.

Sin embargo, el odio en redes le ha acabado llegando y, aunque ella se ha mantenido totalmente firme en su decisión de visibilizar y normalizar el uso de estas prendas de higiene femenina, ha acabado por responder a quienes han tratado de ridiculizarla públicamente y a través de mensajes privados.

Llasera ha publicado en su cuenta de Instagram un pantallazo con uno de los comentarios que los usuarios de las redes sociales le han hecho llegar a raíz de la publicación de sus imágenes en pañal en el que se puede ver cómo la insultan llamándola "ridícula". "El nivel de HATE está por los cielos últimamente. Esto es lo más light que me han mandado hoy. Entiendo que la sociedad y la legislación van más lento que la tecnología que avanza volando. Pero el nivel de odio que existe en redes es apabullante. Las redes no tienen la culpa, son una herramienta, es quien las usa y el uso que se les da. Somos los humanos al mando los culpables", ha sostenido la bilbaína evidentemente afectada por todo lo que está ocurriendo desde su último post en TikTok.

"Comprendo que estamos fatigados de tanta dichosa pandemia y con los nervios en punta, pero eso no nos da derecho a hacer daño vía internet. Desde la comodidad de tu casa y bajo el abrigo del anonimato tod@s nos volvemos brav@s...valientes cobardes. Os lo digo. A veces me da vergüenza ser de la misma raza que algunos 'seres' humanos", ha llegado a expresar Llasera.

Además, la presentadora ha querido dejar claro que aunque ella sea una persona muy positiva y se muestre como tal, no está dispuesta a dejarse pisotear por aquellos que se esconden detrás de un avatar para insultar a los demás. "Los límites están para ponerselos a las personas que los necesitan", ha añadido. Ella ya no duda: ante el hate, bloqueo.