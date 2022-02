Miryam Benedited aclara su relación con Chanel en 'Todo es mentira'

La sombra de los favoritismos y el tongo siguen pesando sobre RTVE tras la finalización del Benidorm Fest, incluso después de la rueda de prensa del pasado 2 de febrero donde daba a conocer los datos concretos de los resultados del voto popular, el voto demoscópico y el voto del jurado profesional sin revelar los nombres detrás de cada votación.

Chanel, que se alzaba el 29 de enero con la victoria del festival y representará a España en Eurovisión, conseguía la primera posición del podio quedando primera entre las votaciones profesionales, segunda en el voto demoscópico y tercera en la votación popular, donde conseguía menos de un 4% de los votos frente al 70,75% de Tanxugueiras. El grupo de gallegas, además, conseguía la primera posición del voto demoscópico con un 14,59% de los votos.

Desde que se conocieron los resultados, Miryam Benedited, coreógrafa y jurado dentro del festival, ha sido una de las personas más señaladas por su supuesta relación profesional con la cantante de SloMo. Las especulaciones, además, la convierten en una de las responsables de la derrota de Tanxugueiras, que no hacían realidad su sueño de viajar a Turín tras recibir un quinto puesto del jurado profesional. La coreógrafa rompía su silencio la tarde del 3 de febrero, entrando vía telefónica en el programa de Todo es mentira para hacer frente a todas las cuestiones.

Las declaraciones de Miryam Benedited

“Ya solo la palabra vinculación me parece desmesurada” respondía Benedited cuando Risto Mejide le preguntaba por su relación con Chanel. “Yo con Chanel tengo la misma relación que prácticamente con todo el certamen entero […] Es imposible que en 30 años de trabajo no haya coincido con todos los bailarines y todos los artistas de esta profesión, y si no fuera así yo no estaría preparada para juzgar nada, porque no tendría la suficiente experiencia para valorar”.

Miryam Benedited entra en directo en el programa de Todo es mentira / Twitter @todoesmentiratv

En relación con las imágenes que han circulado por redes sociales y que las sitúan juntas en un plató de televisión la coreógrafa explicaba: “Vino en el año 2015 o 2016 a hacer una sustitución a un programa en el que yo estaba trabajando. Después no he vuelto a trabajar con ella nunca más […] Eso no hace que yo quiera que gane ni tampoco que pierda, yo valoro la actuación”.

“De repente me he convertido en alguien súper importante, porque la que ha hecho que gane Chanel he sido yo y RTVE. Me encantaría ser tan importante, pero de verdad que mi vida es mucho más sencilla que todo esto” continuaba Benedited, que ha visto como su vida personal se resentía tras el Benidorm Fest, teniendo que denunciar las amenazas de muerte que han recibido tanto ella como sus hijos.

“Es mentira que esté contratada por la productora de Chanel. Yo no sabía ni que Chanel estaba en Eurovisión. Realmente me enteré cuando me ofrecieron ser jurado, que me tuve que mirar la playlist” se desmarcaba. Finalmente, ante la pregunta de que si creía que debía cambiarse el sistema de votación de cara a próximas ediciones del Benidorm Fest, la coreógrafa comentaba: “Nunca se va a acertar con el sistema de votación, nunca va a estar todo el mundo contento”.