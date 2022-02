El regalo más apetitoso de ‘First Dates Café’: dos morcillas para su cita

Si hay algún programa en la parrilla de canales que no deja de sorprendernos, ese es First Dates. En este caso, nos referimos a su recientemente estrenada sesión del mediodía, First Dates Café.

En este espacio presentado por Jesús Vázquez, uno de los últimos protagonistas ha sido José, ya que le ha llevado a su cita el regalo más apetitoso visto hasta la fecha: dos morcillas.

Pero no eran dos morcillas cualquiera, sino las de su tierra, Aranda de Duero. "He traído dos morcillas de Aranda, un verdadero manjar. A lo mejor no le gusta las flores a la chica. A todos nos gusta comer y la morcilla de Aranda es especialmente rica. Yo no voy a ningún sitio con las manos en los bolsillos", ha dicho, haciendo gala de su generosidad.

El propio presentador, evidentemente sorprendido ante algo que no suele verse en Cuatro, le propuso lo siguiente: "Como trajiste dos, una la puedes dejar así y la otra la podemos preparar en la cocina para que lo pruebe tu cita".

Dicho y hecho. Mientras la llevaban a cocina, apareció Vanessa y su desparpajo en escena. "Soy un show, es mi manera de ser, no podía ser de otra manera. Donde voy se queda mi huella"; esa fue su carta de presentación.

La reacción de su cita ante las morcillas

Tras las primeras palabras de Vanessa, todo apuntaba a que la cosa no iba a defraudar. Al ver las morcillas, la reacción de la recién llegada estuvo a la altura de las circunstancias: "Hostia, ni tan mal. Algo de comer para el cuerpo serrano, muy bien, pata negra". Con estos precedentes, la cita tenía todos los ingredientes (nunca mejor dicho) para convertirse en un show.

Como suele suceder en estos casos, Twitter nos dejó algunos comentarios muy divertidos ante esta situación. "Hubiese molao esconderlas y cuando apareciera la cita decir "Te voy a dar morcilla". Una vez puesta esa cara de asco-repulsión-tekieromatal, darle el regalo", escribió un usuario de la red social del pajarito.