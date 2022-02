Rosalía, Manuel Turizo, Yotuel y Beatriz Luengo dan la bienvenida a febrero con sus nuevas canciones

Los viernes siempre son un día de fiesta. No solo porque ya está aquí el fin de semana, sino porque echamos la vista atrás y repasamos las nuevas canciones que nuestros artistas favoritos han lanzado durante la semana y ese mismo día. Hoy es viernes, así que ya sabes lo que eso significa.

Si el pasado 28 de enero fueron Sebastián Yatra, Belén Aguilera, Taburete y Nena Daconte algunos de los que se despidieron del mes, ahora llega el turno de otro elenco de artistas para dar la bienvenida a febrero. ¡Dale al play!

Viernes 4 de febrero

Rosalía - Saoko. Era uno de los lanzamientos más esperados de la semana. La catalana ha traído al fin el tema que avanza los sonidos de su álbum MOTOMAMI. Con un estilo experimental y una fusión de ritmos urbanos y un toque de jazz, Rosalía saca a relucir su lado más motero. Su letra pegadiza ha convertido a Saoko en la banda sonora de todos sus fans.

Manuel Turizo - De 100 a 0. El colombiano ha presentado el primer sencillo de su próximo álbum de estudio 2,000. Con unos sonidos dance, trae una canción con una fuerza única y un videoclip diferente que nos muestra a Turizo enfrentándose a diferentes escenas de acción.

Yotuel, Beatriz Luengo - GPS. Son una de las parejas más apoyadas dentro de la industria de la música. Ambos han querido reflejar el amor que sienten el uno por el otro en su nuevo lanzamiento. Ellos lo han descrito como "el himno del corazón". Su estreno el 3 de febrero tiene un significado, y es que es el día en que se conocieron en Un paso adelante. ¡Que viva el amor!

Nicki Minaj, Lil Baby - Do We Have A Problem?. Los raperos se han unido en este sencillo que marca el regreso de Nicki después de tres años sin publicar un single propio. Ya se ha convertido en la banda sonora de todos sus fans.

Mahmood, Blanco - Brividi. Los italianos se han unido en esta propuesta para el Festival de Sanremo de este año. Esta bonita balada ha conquistado a todos sus compatriotas. Tanto que se ha convertido en una de las canciones favoritas del certamen. Su letra habla de una ruptura y de los errores que se han cometido en una relación.

Ana Mena - Duecentomila Ore. Otra que ha cumplido un sueño es Ana Mena, que también se ha presentado al Festival de Sanremo. Lo ha hecho con esta canción en italiano cuyos sonidos nos recuerda al de las canciones tradiciones de las fiestas de Nápoles.

Jennifer Lopez, Maluma - Marry Me. Ambos artistas llevaron su química a la pantalla con la película Marry Me. Por supuesto, la música no podía faltar, y una de las canciones que forman parte de la banda sonora es este tema de sonidos pop dance.

Miki Núñez - 10 Minutos. El catalán regresa con un nuevo tema de corte pop y muy divertido. En su letra habla de romper el estigma de que el "chico guapo" siempre consigue lo que quiere a la primera. "Compusimos este tema con una idea específica en mente en cuanto a la realización del videoclip, queríamos que estuviese ambientado en una universidad y nos inspiramos en la estética de la serie Sex Education. En el videoclip vemos al típico chico popular que se enamora de la chica nueva, siempre ha conseguido lo que quiere pero viene ella y le demuestra lo contrario", explica Miki.

Omar Montes, Kevin Roldán - Bésame. Si querías más ritmos urbanos, te lo traen estos dos artistas. Y es que Bésame ya se ha convertido en la canción que cualquiera desearía escuchar en una buena fiesta.

Marlena - Que Te Vaya Bonito. Ana y Carolina han dado un paso más en su carrera y nos han presentado esta nueva canción íntima. Se trata de una balada en la que ambas abordan el desamor a través de sus versos. Una historia con la que muchos se sienten identificados.

Otros de los artistas que han sorprendido con sus lanzamientos son Rusherking y Tiago PZK con NOW, Adexe y Nau con El Problema y Alex Sensation, Farruko, Prince Royce, Mariah Angeliq y Kevin Lyttle con After Party.