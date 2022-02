Jennifer Lopez revela el significado de su película ‘Marry Me’ y cuenta cómo gestiona su vida privada

Jennifer Lopez siempre ha sido caracterizada por ser una persona muy trabajadora, de mantener siempre en alza su figura de artista ya que ser cantante, actriz y bailarina no son tareas fáciles. Por lo que hemos podido ver hasta ahora, ha estado muy comprometida con sus proyectos y, sobre todo, con dedicar tiempo de calidad con sus seres queridos.

Además, la estadounidense ha tenido que vivir una época de grandes cambios a nivel personal y profesional: lo más conocido de su intimidad es su segunda oportunidad en el amor con Ben Affleck y que hasta ahora podremos decir con seguridad que siguen enamorados como el primer día.

Ahora, en lo que más está centrada la neoyorquina es en su regreso al cine con un nuevo proyecto que verá muy pronto la luz. La película Marry Me llega en el día de San Valentín para convertirse en un éxito cinematográfico en 2022, ya que Jennifer será una de las protagonistas de la historia. A estas alturas conocemos la sinopsis del filme, pero ¿y su significado? Precisamente de esto ha hablado a Zane Lowe en una entrevista con Apple Music 1.

"Se trata un poco de coger las riendas de tu propio destino. Es un gran acto de fe en la película que le pedimos a la audiencia, pero, por alguna razón, en todas las proyecciones que hemos tenido, todo el mundo se mete en el viaje con mucha facilidad, creo que tal vez se deba a que la gente, las mujeres, quiere ser capaces de controlar su propio destino y ser felices", explica Lopez. "La magia de la película creo que radica en que cuenta cómo alguien como este personaje, que ha estado en el ojo público durante tanto tiempo - desde que era adolescente ha sido famosa - probablemente fue a la escuela en casa y no tuvo una actividad escolar regular, no fue al baile de graduación y no hizo todas estas cosas que puede hacer ahora, es como su fantasía de lo que habría sido al coger otro camino, una vida diferente que podría haber vivido… Mi vida real podría así…yo podría haber hecho eso, pero también estoy acostumbrada es esto, puede que haya una combinación de las dos caras que también puede ser muy bonito", continúa explicando.

"Siempre tuve esa especie de sueño"

Jennifer Lopez ha confesado cómo Marry Me se basa en sus propias "experiencias personales", de cómo ha llegado a convertirse en "una estrella del pop" al igual que su personaje del filme y la presión personal de esta profesión. "Es como si siempre quisieras dar un poco más, no creo que haya mucha gente que pueda entender este papel de la película como yo lo hago".

Marry Me también tuvo que sufrir algunos cambios durante su proceso de creación. Pasó de convertirse en una serie de televisión a una película en la gran pantalla. "Se nos presentó como una serie de televisión, pero dijimos, esto es una película, porque siempre quise poder hacer un disco con una película. Cosas así no suceden todos los días y ya no estamos en la era dorada de los musicales. Hay muy pocas ocasiones ya en la que se vuelven hacer cosas como West Side Story, así que siempre tuve esa especie de sueño", manifestó.

Tras una década de retrasos por culpa del coronavirus, la película está lista para estrenarse en el día de San Valentín en cines norteamericanos y el 25 de febrero en España. Respecto a la banda sonora, se ha estrenado este viernes, 4 de enero, y es una canción con ritmos pop dance donde las voces de Jennifer Lopez y Maluma suenan muy bien juntas.

Sin duda, esta película ha servido para que también el colombiano desarrolle sus habilidades como actor, de las cuales Jenni está muy orgullosa. "Las dos canciones que escribió específicamente para la película, no como una canción de Maluma, sino como una canción de Bastian su personaje, me impresionaron mucho, porque me demostró que realmente entendía al personaje, no tenía miedo a crear cosas que eran específicamente para la historia de la película. Es increíble, es su primera película, nos lo pasamos realmente bien", comentó.

"He estado en el ojo público durante muchos años"

Sin embargo, en la entrevista también se ha hablado de algunos aspectos personales de la estrella del pop. Por ejemplo, sobre cómo gestiona su vida personal y cómo decide qué compartir o no con sus incondicionales, ya que siempre se ha mostrado cercana. "Terminas teniendo una cierta responsabilidad y obligación de compartir un poco de tu vida. Estás realmente compartiendo tu vida, existe esa responsabilidad, pero, ¿cómo haces eso de una manera que no aplaste tu alma y ponga todas las cosas especiales ahí fuera para ser pisoteadas? Por eso hay que aprender, decidir bien, si compartiré esto, pero me quedaré con esto otro, haré esto, pero no haré aquello", expresa. "He estado en el ojo público durante muchos, muchos años más de lo que me gustaría admitir. Un verdadero viaje, una verdadera lección en el camino al cometer errores allí y luego darme cuenta", confiesa.

Para ella, la música es su gran refugio y lo que le da fuerzas en su día a día. La música siempre la ha acompañado desde que tenía cinco años y consiguió vivir de ello con mucho esfuerzo desde 1986 hasta ahora, por lo que Jennifer siempre se lo agradecerá a la vida. "En mi corazón está esa artista, es esa persona que quiere compartir esa experiencia con el público. Hay momentos en tu vida en los que sientes que eres lo mejor que puedes llegar a ser y eso me ocurre a mí cuando estoy encima de un escenario y comparto esa experiencia con mi audiencia. Riendo, cantando, llorando y gritando, y los toco y me acerco a ellos", comenta.

"Ese es mi lugar para ser feliz, y eso es la música, es un todo. Por lo que hacer música es esencial para mi felicidad creativa y mi supervivencia personal", asegura.