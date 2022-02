Belén Esteban comparte su foto con Rauw Alejandro y Anabel Pantoja reacciona

Belén Esteban es una de las figuras más influyentes de España. Su aparición en televisión siempre es motivo por el que encenderla para millones de personas. Tanto es así que los productos con los que ha aterrizado en los supermercados están arrasando en nuestro país.

Si hay algo que caracteriza a la colaboradora y que la ha convertido en única es su transparencia y naturalidad. De hecho, esto ha conquistado a la mismísima Rosalía, que ha mostrado su amor hacia Belén en más de una ocasión. Aunque este apoyo es mutuo, ya que la madrileña nunca ha escondido su fanatismo por la música de la catalana.

Otro que se encuentra entre sus gustos musicales es Rauw Alejandro. El puertorriqueño nos tiene conquistados a todos, y entre ellos no podía faltar nuestra protagonista, que es fiel seguidora de las tendencias musicales. Así lo ha demostrado en una de sus últimas publicaciones en Instagram. Belén ha compartido su foto con Rauw durante su paso por España hace, al menos, un año, ya que el artista luce su tan popular look de trenzas.

"Por fin encontré la foto", dice la colaboradora en la descripción. Como era de esperar, la foto se ha llenado de respuestas y reacciones de sus seguidores. Entre ellos está Anabel Pantoja, que no ha podido contener su emoción. "Me muero!", dice la sobrina de Isabel Pantoja.

"Las dos figuras más importantes de España", añade uno de sus seguidores. "Grandes", dice otro.

Una de las noticias que han ocupado las portadas de todos los medios en los últimos días y que está relacionada con la colaboradora es la de su marcha de Sálvame. A finales de enero reflexionó en plató tras su encontronazo con Paz Padilla. Aseguró que este año ha estado a punto de dejar el programa. "Si no lo he hecho ha sido por mi marido y por mi hija, porque a ella le encanta que esté (...) pero a mí ya me queda poco", dijo. "Hay personas que me necesitan y tengo que estar, porque no me lo perdonaría si no", añadió. También aseguró que el día que se vaya del programa también lo hará de la televisión.

Y tú, ¿te imaginas un Sálvame sin Belén Esteban?