Camila Cabello corona la lista con ‘Don’t go yet’

Camila Cabello ha conseguido el número uno de la primera lista de febrero con Don't go yet. Lo ha logrado tras un soberbio ascenso de diez posiciones, lo que convierte a este single en la subida más fuerte de la semana.

Camila Cabello - Don't Go Yet (Official Music Video)

Con este tema Camila rinde homenaje a sus raíces latinas (nació cerca de La Habana, Cuba, aunque a los siete años se trasladó con su familia a Estados Unidos) a ritmo de cumbia y pop. En la letra, según comentó, habla de esas noches locas en las que acabamos conociento a una persona que, en cuestión de minutos, se convierte en alguien tan especial que no queremos que se marche. Es el primer sencillo de Familia, el tercer álbum en solitario de la Cenicienta del pop latino, para el que aún no se ha anunciado fecha de publicación.

Don't go yet es la sexta canción de Camila que accede a lo más alto de la lista de LOS40. Antes lo alcanzó con Hey ma, junto a Pitbull y J Balvin (2017), Havana, con Young Thug (ese mismo año y en 2018), Never be the same (2018), Mi persona favorita, con Alejandro Sanz, y Señorita, con Shawn Mendes (ambas en 2019). Sus fans en nuestro país seguro que están de enhorabuena por este nuevo éxito de la simpática y talentosa Camila. ¡Enhorabuena!