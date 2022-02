María Hesse sobre la polémica del Benidorm Fest: “No hubiera sido lo mismo si Chanel hubiera sido un hombre”

Esta última semana raro es el que no ha hablado en algún momento de lo ocurrido en el Benidorm Fest. La victoria de Chanel que dejaba fuera de Eurovisión a Rigoberta Bandini y Tanxugueiras que partían como favoritas, no gustó a todo el mundo que puso en duda la transparencia del proceso de selección.

La polémica llegó incluso al Congreso y los partidos políticos se pronunciaron al respecto. Y en medio de todo esto una artista que no ha podido disfrutar de su ilusión de representar a nuestro país en Turín.

“Ha habido mucha opinión inmediata, que es algo que con las redes sociales se da mucho y yo creo que no es necesario que todo el mundo opine de todo, porque no lo es, y creo que antes de lanzar una opinión deberíamos pararnos a meditar, a pensar qué es lo que queremos decir y cómo lo vamos a decir. A veces se dicen las cosas de una forma muy cruel y detrás hay personas”, opinaba María Hesse cuando esta semana hablábamos con ella del lanzamiento de su libro Malas mujeres.

“Las redes sociales cada vez ocupan más espacio en nuestra vida y nos afecta emocionalmente y o tenemos un poco de cuidado o que la seguridad social empiecen a cubrir las terapias porque nos va a hacer falta mucho”, añadía.

Desde la perspectiva feminista

Ella intenta cambiar la perspectiva masculina con la que nos han contado la historia y que ha determinado el papel de la mujer en el mundo. Y eso es lo que ha visto en todo lo que ha sucedido estos días.

“No hubiera pasado lo mismo si Chanel hubiera sido un hombre. Desde el principio del concurso ya empezaron enfrentando a las que se suponía que iban a ganar. Había una competición entre Rigoberta y Tanxugueiras que ni siquiera existía entre ellas. Si hubieran sido todo chicos, no habría existido. Ahí se perpetúa el estereotipo, ¿por qué la competición entre ellas y no entre todos? Es como ridículo. Crearon una competitividad entre ellas que no existía porque siempre se han dirigido buenas palabras. Es competencia porque es un concurso, pero competencia bien entendida”, reflexionaba sobre el asunto.

Veremos si las aguas llegan a su cauce y Chanel puede empezar a prepararse para poder dar lo mejor de sí misma el próximo mayo en Eurovisión. Porque si algo no se puede poner en tela de juicio es su talento.