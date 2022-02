Guerra abierta entre Kanye West y Kim Kardashian, con duras acusaciones por el papel de su hija en TikTok

El divorcio de Kanye West y Kim Kardashian está envuelto en importantes polémicas. Al parecer, la ruptura está abriendo una brecha entre ellos que se dirime en medios públicos. Kanye West publicaba un primer mensaje mostrando un desacuerdo con su ex respecto a la presencia de su hija mayor en redes sociales: “DADO QUE ESTE ES MI PRIMER DIVORCIO, NECESITO SABER QUÉ DEBO HACER SOBRE EL HECHO DE QUE MI HIJA SEA EXPUESTA EN TIKTOK EN CONTRA DE MI VOLUNTAD"🤲🏻.

La socialité no se quedó callada y compartió un duro comunicado que refleja la situación que está atravesando la ex pareja. “Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dolorosos que cualquier TikTok que North que pueda crear”, empezaba escribiendo.

“Como madre que es la principal proveedora y cuidadora de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija y al mismo tiempo permitirle expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda felicidad”, añadía sobre lo que ella considera que es proteger a sus hijos.

“El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos. Desde el principio no he querido nada más que una relación de crianza compartida saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos, así que me entristece que Kanye continúe haciéndolo imposible en cada paso del camino”, continuaba cargando la responsabilidad de este mal rollo al rapero.

“Deseo manejar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos en privado y espero que finalmente pueda responder al tercer abogado que ha tenido en el último año para resolver cualquier problema de manera amistosa💣”, terminaba.

Sacando los trapos sucios

Pero lejos de intentar apaciguar esta situación, la polémica se ha recrudecido. “¿A qué te refieres con proveedora principal? Estados Unidos te vio tratar de secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no proporcionar la dirección. Me pusiste seguridad dentro de la casa para jugar con mi hijo y luego me acusaste de robar. Tuve que hacerme una prueba de drogas después de la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado”, contestaba él dejando claro lo dura que está siendo esta ruptura.

Y no se ha quedado ahí, debe tener ganas de hablar y contar lo que está viviendo. “Ayer Kim me acusó de haberla pegado, así que déjenme aclararlo todo. Le ruego ir a la fiesta de mis hijas y me acusa de estar drogado. Después voy a jugar con mi hijo y cojo mis novelas gráficas de 'Akira' y me acusa de robar. Ahora me acusa de haberla intentado asesinar. Estas acusaciones pueden meter a alguien en la cárcel. Juegan con la vida de los negros decidiendo si les encierran o les dejan libres. No estoy jugando acerca del futuro de mis hijos negros.” 😱”, expresaba.