Cualquiera que siga formatos de reality de convivencia en aislamiento sabe que las alianzas son muy importantes y la creación de distintos grupos, inevitable. Y normalmente, suele haber un grupo minoritario que tiene que soportar las críticas del mayoritario. En esta edición de Secret Story, ese grupo de pocos era el cuarteto: Rafa, Carmen, Alatzne y Álvaro.

Y aunque en un principio parecía muy sólido, a lo largo de los días hemos podido ir viendo cómo se resquebrajaba. Los celos han acabado por dinamitar esta alianza que se ha dividido formando dos parejas inesperadas.

Lo de Álvaro y sus sentimientos por Carmen ha dado para mucho. Cuando finalmente él le confesó lo que sentía logró el efecto contrario del esperado, que ella se fuera alejando de él y acercándose más a Rafa. De hecho, Álvaro siempre mantuvo que entre ellos dos había algo.

Claro que hubo un tiempo en el que creímos que donde había algo era entre Rafa y Alatzne, parecían inseparables. Pero no todo es lo que parece y también ha llegado el día en el que esa amistad se ha resquebrajado. Y todo empezó con una mega bronca entre Carmen y la guipuzcoana.

La gran bronca

Todo empezó en la habitación cuando los cuatro estaban ensayando una coreografía. Hubo disparidad de opiniones. Rafa y Carmen no apoyaron la idea de Alatzne que acabó tomándoselo muy mal. “No, ese tono no, que aquí viene todo de vuelta, que está subida y no sé ni a dónde, que se va a meter una hostia… que ese tono de gallina loca no lo aguanto y ya está”, le decía a Álvaro en la lavandería.

Finalmente, Carmen fue a buscar a Atatzne y ambos entraron en una discusión en la que Alatzne le reprochó a Carmen el mal tono con el que la hablaba. “Que no te estoy hablando mal, que eres tú la que te lo tomas así”, replicaba Carmen que empezó a ponerse nerviosa y elevar el tono.

“Que no escuchas nunca, te lo he dicho mil veces”, le decía la hasta ese momento su amiga. Y Álvaro se pronunciaba a su favor, pero también recibía los gritos de Carmen que no le dejaba hablar.

“No es la primera vez que te he dicho que no me hables en ese tono”, le decía Alatzne. Pero la otra, en sus trece, insistía que ella no le había hablado mal. Cosa que contradecía Álvaro que le aseguraba que había hablado con altivez.

Dos contra dos

“Es que les jode que estemos tú y yo así ahora”, era la justificación que encontraba Rafa a lo sucedido cuando Carmen fue a comentar la jugada con él. “Alatzne está super picada”, aseguraba ella. “Y Álvaro”, añadía él.

“Ya no me apetece hablar ni con Alatzne, te lo digo en serio. Ni con Álvaro. Es que Álvaro igual, también está en ese plan”, añadía Rafa.

Aunque Rafa y Alatzne han intentado hablar en el cuarto de baño, no han podido arreglar nada. El fontanero ha llegado a una conclusión que ha querido comentar en el Cubo: “Creemos que esto viene porque hemos estado hablando Carmen y yo estos últimos días más y a Alatzne le ha molestado y luego Álvaro ha aprovechado la oportunidad, porque es un oportunista, para unirse al carro”.

La decisión de Alatzne

Esto ha supuesto la separación del cuarteto y Alatzne ahora vuela libre y eso le ha generado un acercamiento con el resto de la casa. “¿Eso quiere decir que ya no tengo relación con ellos? Pues no la tengo. A mí me la suda, estar en esta casa sola”, se desahogaba con Colchero que le aseguraba que no estaba sola.

Alatzne ha llegado a la conclusión de que ya no va a ser de ningún grupo y se va a mover libre. Algo que Rafa y Carmen han entendido como un ataque de celos.

¿Habrá posible reconciliación en el cuarteto? De momento, esta semana Álvaro podría abandonar la casa y veremos si eso provoca que Alatzne vuelva a refugiarse en los suyos o abra de verdad las alas y vuele hacia otros lados.