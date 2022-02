‘Secret Story 2’ ya tiene sustituta VIP para Kiko Rivera, que entrará en la próxima gala

Secret Story 2 no renuncia a sus obejtivos. La semana pasada anunció la entrada de un vip para cumplir una misión dentro de la casa. Se trataba de Kiko Rivera al que le hacía ilusión volver a la casa donde pasó tan buenos momentos. Pero, una exclusiva con polémicas declaraciones hizo que Mediaset se replantease su participación y acabó anulándola y el hijo de Isabel Pantoja no llegó a Guadalix.

Su misión tenía que ver con la prueba semanal, aunque la polémica exclusiva que le dedicó a un medio con respecto a su hermana hizo que la audiencia se revolviese. La gente rápidamente recordó su próxima incorporación al programa, y pidió al mismo prescindir de su presencia. Por suerte para ellos, la organización se lo tomó muy en serio y comunicó que cancelaban la participación del DJ el mismo día de la gala.

La prueba semanal se cambió por una de pruebas de TikTok, aunque de cara a su cuarta gala, Toñi Moreno tenía una sorpresa en la manga: habrá otra visita VIP para la semana que viene. Y sin demasiada dilación, no dudaba en presentarla al público.

BOMBA 💣 @Nagore_Robles sube este miércoles a la casa de Secret Story con una misión y va a convivir con los chicos varios días 💥 ¡Qué ganas! La va liar tantísimo... #SecretNoche4 pic.twitter.com/IyKtqqNsow — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 6, 2022

La sustituta

Nagore Robles entrará en la casa para la próxima gala, algo que los fans más avispados del formato pudieron adivinar al ver que no ocupaba su puesto de colaboradora habitual en plató. Tendrá una misión que aún no se ha revelado, aunque ella lo tiene muy claro: "Entro con una misión pero no quiero adelantarme. Mi misión es pasármelo bien, disfrutar como nunca ahora que no me podéis echar y enterarme más de la movida".

Con respecto a que no pueden expulsarla, no se refiere a otra cosa que a su etapa como concursante de Gran Hermano hace ya 11 años. En su momento no gustó demasiado al público -sigue manteniendo el récord de una expulsión con un 95% de votos por parte de la audiencia-, aunque en los últimos años ha sabido librarse una carrera televisiva con la que ha ido conquistando a muchos de sus actuales seguidores.

Ahora entra sin la presión de irse por las reglas del juego, aunque siendo una fan absoluta del formato. En esta edición ha seguido muy de cerca los líos de los concursantes, e incluso no ha dudado en posicionarse siempre que se ha dado la ocasión. Ahora tendrá que ver con quién se junta en Guadalix, con quien se enfrenta o incluso a quien le da la oportunidad para cambiar su parecer.

La también presentadora se encuentra ahora mismo en aislamiento, cuidándose de no contagiarse de COVID para entrar sin problema y según lo previsto a la casa. Ya ha demostrado en numerosas ocasiones no callarse nada que pueda decir en voz alta y ser una gran concursante de reality… Por lo que el show está asegurado. ¿Convertirá su presencia en Secret Story en un punto de inflexión para el programa? Habrá que esperar a la gala de Carlos Sobera para averiguarlo.