Susto en 'A tu vera' de CLM TV: una participante se desmaya y su madre sufre una crisis nerviosa

Lo que sucedió el pasado sábado en la televisión pública de Castilla-La Mancha ha recorrido ya todos los rincones del país a través de las redes sociales y es que las imágenes que se vieron en la clasificación para la final de A tu vera, el concurso que emite la cadena dedicado a la copla, son tensas y sorprendentes, aunque se debe dejar claro que, afortunadamente, todo quedó en un susto.

El programa trascurrió de forma normal hasta que la conductora del formato, la conocida presentadora Alicia Senovilla, dio paso a Sandria, una de las semifinalistas que se lo jugaban todo esa noche.

La cantante, ataviada con su traje de flamenca, subió al escenario de la televisión manchega y se puso a cantar. Sin embargo, a los pocos segundos se dio cuenta de que se había equivocado con la letra y pidió al formato que parasen la música y la dejasen volver a empezar.

Todo sucedió durante la actuación de Sandrina Martínez, una de las artistas que había llegado a la penúltima fase del talent y que se lo jugaba todo con su canción Mi Jaca. "Pintaba Trini pura y hermosa...aay...", se escuchó decir a la artista nada más empezar a sonar la música mientras gesticulaba en señal de desaprobación y descontento. "¿Puedo empezar otra vez?", preguntó a la dirección del programa en tono nerviso. "¡Por favor! ¡Que me la sé entera! ¡Que me la sé entera! ¡Que me la sé entera! ¿La puedo repetir?", continuó en tono de súplica.

Susto enorme ayer en el programa @atuveraOficial cuando #Sandrina se jugaba pasar a la final del concurso. Se desmayó lo que provoco una crisis en su madre en la grada. El programa ha comunicado que todos están bien, pero... vaya susto #television #ULTIMAHORA pic.twitter.com/TGFJbIEawi — TVMASPI (@sebas_maspons) February 6, 2022

Ante la insistencia de Sandrina, el formato decidió darle una nueva oportunidad para clasificarse para la final de A tu vera y Sandrina volvió a empezar su actuación. Cantó un par de versos y, en un momento de silencio en el que la cámara la continuó grabando pudo verse a la artista hacer aspavientos con las manos, dar un par de vueltas sobre sí misma y después, primero arrodillarse y a continuación caer rendida al suelo.

Entonces, empezó a cundir el pánico en el plató. Parte del equipo y sus compañeros de concurso acudieron de inmediato a su auxilio, pero, al mismo tiempo que Sandrina cayó al suelo, su madre, que se encontraba entre el público de la gala, pareció sufrir un ataque de nervios.

El desconcierto fue enorme en el plató de CLM Media. Se escucharon gritos entre el público y la cámara enfocó a una mujer —la madre de Sandrina— tendida en las escaleras del graderío con un claro gesto de desesperación. "¡Mama, mama, que estoy bien! ¡Mi madre, por favor, mi madre! ¡Mama, que estoy bien!", se escuchó gritar a la intérprete que trató desde el escenario de calmar a su madre.

Tras estos gritos, el programa se paró unos instantes pero no dejó de emitir. Mientras los espectadores veían imágenes del decorado del plató, se escuchaba de fondo un gran barullo y a Sandrina tratando de calmar a su madre. "Señores, estamos un poco sorprendidos... Bueno... A Sandrina yo creo que los nervios le han jugado una mala pasada", intervino Alicia Senovilla ante las cámaras para tratar de dar una explicación de lo sucedido a la audiencia.

De inmediato, la conductora, claramente desconcertada por todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, dio por terminado el programa del sábado y citó a los seguidores del formato para la semana siguiente sin dar más explicaciones.

Comunicado oficial de A tu vera

Unas horas después de que Senovilla diese por terminada la semifinal del talent, el programa emitió un comunicado oficial en el que aseguró que Sandrina se encontraba bien y que será el próximo sábado cuando se den las explicaciones pertinentes sobre todo lo que ocurrió en su plató.

Después de lo ocurrido en el final de gala de hoy, desde A Tu Vera queremos mandar un mensaje de tranquilidad y comunicar que Sandrina se encuentra bien. La semana que viene os mantendremos informado y sabremos el desenlace del Reto Final. — A Tu Vera (TV) (@atuveraOficial) February 6, 2022

Por su parte, Sandrina no ha hecho ningún comunicado público sobre lo ocurrido en el plató de A tu vera tal y como sí ha hecho en otras ocasiones en las que su intervención en el talent ha causado polémica.