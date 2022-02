JuanFran, el reguetonero español de ‘La reina del flow’, confiesa que se viene tema con los chicos de la serie

JuanFran es un canario de 18 años que nos sorprendió ver como representante español en La reina del flow. Fue uno de los artistas que participó en uno de los mega conciertos que sale en la serie y desde el rodaje, mantiene muy buena relación con los actores, entre ellos, Carlos Torres.

Pese al éxito que ha obtenido en muchos países, Netflix todavía no ha anunciado una tercera temporada, algo que ansían muchos de los que se han enganchado a esta telenovela colombiana centrada en el género urbano.

Hemos hablado con el cantante sobre cómo vivió aquella experiencia de rodaje, sobre las amistades que se ha llevado de la serie y sobre futuros proyectos que están por llegar más allá de Lamoviebaby, el disco que está preparando.

¿La serie refleja una visión real de los artistas urbanos?

Bueno, supongo que sí. Sé que mucha gente se siente identificada con ciertas cosas. Yo me considero un artista que se deja llevar más por sus sentimientos o por el momento. Me refiero a que a mí me gusta más escribir lo romántico, el amor y el desamor, soy más de esa línea. Yo soy joven y tengo que descubrir cosas.

Tu primera vez para una serie, tu primera vez para Netflix, ¿cómo lo viviste?

Increíble. Me suelo poner muy nervioso cuando voy a salir a cantar. Rezo para que todo me salga bien y ese día hasta se me olvidé de rezar de los nervios que tenía y cuando pisé el escenario me olvidé completamente de todo. A hora de hoy lo pienso y me pregunto, ¿cómo no me puse tan nervioso cuando iba a salir? Estaba como si hubiera hecho tres mil películas, tal cual, fue increíble.

Nunca habías estado en un rodaje, ¿era como lo esperabas?

Yo flipé. Cuando llego allí y veo un montón de caravanas enormes. Se grabó en Bogotá. Lo que ves tú por fotos lo estaba yo viviendo en persona. Las cámaras, los camiones de las cámaras, fue increíble. No hay palabras para describirlo.

Carlos Torres se ha convertido en uno de los galanes de las series colombianas, ¿cómo es de tú a tú?

Te podría decir hermano. Para nosotros es una familia muy especial. Nos trató super bien cuando estuvimos allí. Conmigo hizo un pacto que fue increíble, incluso nos escribimos casi todos los meses. Una o dos meses al mes me escribe y yo le escribo, me reacciona por las redes porque es una máquina. Tengo unas ganas de verlo…

Aquí estamos empezando a conocerle. En la serie alguien canta por él, pero ¿qué tal se le da a él eso de cantar?

Sí, él canta. En la serie no canta él, pero sí tiene un par de sorpresitas por ahí que vienen.

Te vimos cantándole a Carolina Ramírez, ¿cómo es ella?

Ella es impresionante, es una diva, una princesa. Eso fue culpa de David que de buenas a primeras me dijo, ‘venga JuanFran cántale’. ‘¿Qué estás diciendo?, ¿cómo le voy a cantar?’. Casi se me olvida la letra y le canté y a ella le encantó.

Era tu primera vez en Colombia, ¿qué es lo que más te sorprendió del país?

Principalmente el trato. Me sentí como en casa en todo momento y fue muy especial para mí y volvería trescientas mil veces.

Después de ver la serie es difícil despegarse de la forma de hablar que tienen, ¿tú te has quedado con alguna expresión?

Escúchame, y sin ver la serie, tú vas a Colombia tres días y se te pega, yo estaba allí y ya decía ‘qué chimba parce’, se te pega. Me ocurrió lo mismo en Puerto Rico. Mi madre un día me dijo, ‘JuanFran, para’… ‘para ¿de qué?’… ‘de hablar en portorriqueño’. Se te pega.

No es El rey del flow sino La reina del flow…¿ha conseguido el urbano ese empoderamiento femenino que tanto se pedía?

Es que el talento femenino yo pienso que siempre debería estar arriba también. No solo habría que escuchar a chicos diciendo que las chicas perrean, sino que las chicas también merecen tener su oportunidad de decir que los chicos también perreamos. Hay que cambiar. La gente tiene conceptos raros que no entiendo y las mujeres también deberían tener su posición número uno.

Mucho artista urbano en la serie, ¿con cuál tuviste más conexión?

Con Kiño, que es mi hermanito, además tenemos un tema. Es mi hermano, hermano. Me lo presentó David también y siempre estuvimos hablando y es increíble. Le mando un abrazo enorme y a ver si viene ya por aquí porque lo echo de menos.

Grabaste Alarma con Jowell, ¿qué tal fue la experiencia?

Jowell es un máquina. Me lo pasé genial. Cuando nosotros llegamos allá me dice de buenas a primeras, ‘JuanFran estoy muy agradecido por poder grabar contigo’, y me quedo mirándole en plan, ¿estás tú agradecido de grabar conmigo? Agradecido estoy yo. Super humilde. Agradecido yo. De buenas a primeras terminamos el rodaje y nos vamos al hotel y me dice, ‘toma, te he traído un regalo de Puerto Rico’ y me regaló unas gafas de Louis Vuitton guapísimas, que las tenía de colección y me las regaló. Conmigo se portó genial y yo super agradecido de tenerle en un pedazo de tema como es Alarma.

¿Tenéis grupo de whatsapp de La reina del flow?

No, yo por lo menos no estoy en ninguno. Cuando estuvimos allí me ofrecieron estar en el grupo, pero les dije que no porque son actores y yo salí solo para cantar una canción y me sentía un poquillo raro, me daba vergüenza.

Para la siguiente, ¿habrá tercera temporada tú que tienes información privilegiada?

¿Habrá tercera temporada? Qué te puedo decir yo. La verdad es que se merece tener una tercera temporada, ¿no? Porque no hay dos sin tres, de toda la vida. Espero que sí, pero veremos.

Para los que dicen que la historia queda muy cerrada podríamso decirles que siempre hay algo que contar, ¿no?

La reina del flow con otra mujer, con otro hombre, lo que sea, una nueva historia de amor, otra vez a la cárcel, lo que quieran, pero no hay dos sin tres, tiene que haber una tercera.

Si tuvieras que elegir, ¿serías del team Shark o del team Surround Vives?

No sabría qué decirte. Yo prefiero guardarme todas esas cositas para mí porque se vienen muchas sorpresas y no se puede contar todo que si no me matan.

Si pudieras elegir hacer una colaboración con alguno de los artistas de la serie, ¿con cuál sería?

Te voy a desvelar algo, no sé si puedo hacerlo, pero nosotros tenemos un tema los de La reina del flow, todos los chicos y va a salir muy pronto. Todos los chicos que cantan tenemos un temita hecho que aprovechamos para hacer allí y que muy pronto va a salir y va a ser una bomba. Para mí es uno de mis temas favoritos y lo grabamos en una noche, tal cual. Va a ser increíble.

¿Qué te pareció el final de la temporada?

El tema es que no me la he terminado, voy por el cuarenta y pico, pero se me el final porque cuando estuve allí me contaron. Pero tengo que terminar de verla cuando tenga un poquito de tiempo. Ahora estamos terminando el disco porque hay que sacarlo y cuando lo termine me pongo. También tengo The Good Doctor para terminarla.

Para cerrar el tema de La reina del flow, cuéntame alguna anécdota de esa que todavía te hace reir cuando la recuerdas.

Más claro que el agua. Estábamos grabando y teníamos pantalla verde detrás para meter el público por el tema de edición. Estaba con Pez Koi y se tiró a saludar y yo pensando que había alguien ahí, pero no. Y claro, tuvieron que parar la toma porque se dieron cuenta todos de la tontería y tuvieron que parar porque nos estábamos riendo un montón.