Vicky Martín Berrocal o Sara Carbonero aplauden a Eva González en su emotiva vuelta a la pasarela

Muchos conocimos a Eva González en su papel de modelo. Poco a poco la televisión fue ganando protagonismo en su vida y los desfiles quedaban en un segundo plano. Y aunque nunca se ha despedido de las pasarelas, sí es cierto que cuando pisa una se habla de vuelta.

Y es lo que ha hecho este fin de semana como madrina en la inauguración del Salón Internacional de la Moda Flamenca. Fue la primera en desfilar y lo hizo llena de emoción y soltando alguna que otra lagrimilla tras abrazarse con la anfitriona, Raquel Revuelta.

“Volver… A mis lunares y mis volantes, a la pasarela que me vio nacer, a abrazar con la mirada a todos los diseñadores junto a los que he crecido, a mis compañeras, al equipo que siempre creyó en mi… Volver a casa y sentir que nunca me he ido. Gracias a todos los que hicieron posible que la inauguración de #simof2022 haya sido un momento tan para el recuerdo que me va a erizar siempre la piel”, escribía en redes tras ese intenso momento.

Abrió el desfile vestida de flamenca con un vestido en tono coral y con transparencias diseñado por sus buenos amigos Victorio & Lucchino. Recorrió la pasarela mientras el cantaor Arcángel cantaba Sobreviviré de Manzanita.

Mil y un apoyos

Ella misma ha querido compartir algunas imágenes del momento que en seguida han recibido muchos aplausos y han generado bonitos mensajes de cariño.

Toñi Moreno fue una de las que no quiso perderse el desfile de su amiga y compañera. “Todos los profesionales de la Moda Flamenca rotos de emoción en @simofsevil Sobreviviré con @arcangel_flamen @evagonzalezoficial tan maravillosa como siempre en el desfile de su amiga @pilarveramodaflamenca @pepatormento73”, escribía en redes compartiendo eses momento tan especial para tantos.

¿Se planteará Eva pisar más las pasarelas?