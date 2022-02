Ana Mena cumple su sueño en Sanremo 2022 pero queda muy lejos de la victoria

El pasado 5 de febrero el festival de Sanremo 2022 llegó a su fin dejando a dos artistas con una sonrisa casi infinita en el rostro. El sueño de Ana Mena por fin se cumplió. La solista malagueña saltó al escenario del festival Sanremo 2022 el pasado 1 de febrero y en los últimos días ha intentado disfrutar de una oportunidad única más allá de cualquier votación, resultado o clasificación.

Duecentomila ore fue su propuesta musical que acompañó con varios preciosos vestidos rojos. Una canción para la que contó con la colaboración de Rocco Hunt, Federica Abbate y Stefano Tognini con quienes ya colaboró en Un beso de improviso.

"Llevaba intentado participar dos años. Sigo San Remo en mi casa en streaming desde que soy adolescente, he descubierto a muchos artistas italianos gracias al festival y es como una tradición familiar".

Pese a sus ganas, su ilusión y su talento, el público italiano, el jurado y el sondeo demoscópico no han acogido la nueva canción de la solista con el mismo entusiasmo que otras propuestas. De hecho Ana Mena ha quedado en penúltimo lugar.

La victoria finalmente fue para Mahmood, el solista que ya fue representante de Italia hace unos años quedando en segundo lugar con Soldi. Él será el encargado de representar a Italia en Eurovisión en la nueva edición del certamen que se celebrará el próximo mes de mayo y lo hará acompañado de Blanco con una poderosa balada llamada Brividi (Escalofrío).

"Da piccola guardavo il Festival di Sanremo in tv con i miei genitori e questo palco era un sogno lontano. Oggi sono qui a cantare per la prima volta "Duecentomila Ore" e ancora non mi sembra vero!" ("De pequeña veía el festival de Sanremo en televisión con mis padres y estar en ese escenario era un sueño lejano. Hoy estoy aquí para cantar por primera vez Duecentomila Ore y no me lo puedo creer") escribía la vocalista en su perfil oficial de Instagram.

Esta es la clasificación final de SanRemo 2022